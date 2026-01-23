Ericsson poprvé v historii spustí zpětný odkup akcií, překonal očekávání trhu

-
Ericsson spustí historicky první buyback v objemu 15 miliard SEK, který potrvá do roku 2027.
-
Zisk EBIT za Q4 2025 dosáhl 12,26 mld. SEK, vysoko nad očekáváním trhu.
-
Roční dividenda vzroste na 3 SEK na akcii.
-
Firma těží z restrukturalizace, prodeje aktiv a možné budoucí podpory z evropského trhu kvůli omezení čínských dodavatelů.
-
Švédská telekomunikační společnost Ericsson oznámila svůj první program zpětného odkupu akcií v historii, v rámci kterého plánuje vrátit investorům 15 miliard švédských korun (cca 1,7 miliardy USD). K tomuto kroku přistupuje poté, co výrazně překonala očekávání trhu ohledně ziskovosti ve 4. kvartálu 2025.
Akcie Ericssonu reagovaly růstem o více než 11 % a vedly zisky evropského indexu STOXX 600. Upravený provozní zisk (EBIT), očištěný o restrukturalizační náklady, dosáhl 12,26 miliardy SEK, zatímco analytici očekávali v průměru pouze 10,09 miliardy SEK. Tržby rovněž překonaly odhady, když dosáhly 69,3 miliardy SEK oproti očekávaným 66,6 miliardám SEK, zejména díky růstu v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.
Firma také oznámila zvýšení roční dividendy na 3 SEK na akcii, oproti 2,85 SEK vyplaceným loni. Zpětný odkup by měl začít po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2026 a pokračovat až do roku 2027.
Za zlepšením finanční situace Ericssonu stojí úsporná opatření, prodej americké společnosti Iconectiv a stabilizace trhu v Severní Americe. Firma zároveň pokračuje v restrukturalizaci a sníží 1 600 pracovních míst ve Švédsku s cílem zvýšit efektivitu.
Výhled do budoucna může být pro Ericsson ještě příznivější díky iniciativě Evropské komise na postupné vyřazení vysoce rizikových dodavatelů v klíčových sektorech, což by mohlo zvýšit podíl západních hráčů, jako je Ericsson nebo Nokia. Finanční ředitel Lars Sandström však upozornil, že dopad těchto opatření se projeví až v delším časovém horizontu.
Graf ERCG.DE (D1)
Akcie společnosti Ericsson dnes výrazně posilují a aktuálně se obchodují na úrovni 8,84 EUR, což představuje prudký cenový růst. Technicky vzato došlo k průrazu nad EMA 50 (8,16 EUR) a SMA 100 (7,87 EUR), což potvrzuje býčí nastavení. RSI se vyšplhal na 65,2 bodu, což ukazuje na silné nákupní momentum, ale zároveň se blíží zóně překoupenosti, která začíná na hodnotě 70. Překonání technických rezistencí a dnešní gap vzhůru může přitáhnout další kupce. Nicméně investoři by měli sledovat, zda se cena udrží nad úrovní 8,60 EUR, která může nyní působit jako krátkodobá podpora.
Zdroj: xStation5
