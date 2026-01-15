Ericsson propouští dalších 1 600 zaměstnanců ve Švédsku v rámci úspor

-
Ericsson propustí 1 600 zaměstnanců ve Švédsku, navazuje tak na předchozí kola snižování stavů.
-
Důvodem je pokles výdajů na 5G, dopady cel a snaha zachovat investice do technologií.
-
Akcie reagovaly růstem +1,7 %, investoři věří v zlepšení marží díky úsporám.
-
Celkový počet zaměstnanců klesl za tři roky o přibližně 10 000.
-
Ericsson propustí 1 600 zaměstnanců ve Švédsku, navazuje tak na předchozí kola snižování stavů.
-
Důvodem je pokles výdajů na 5G, dopady cel a snaha zachovat investice do technologií.
-
Akcie reagovaly růstem +1,7 %, investoři věří v zlepšení marží díky úsporám.
-
Celkový počet zaměstnanců klesl za tři roky o přibližně 10 000.
Švédský výrobce telekomunikační techniky Ericsson oznámil plán propustit přibližně 1 600 zaměstnanců ve Švédsku, čímž dále rozšiřuje své celosvětové úsporné iniciativy. Tento krok přichází v době, kdy se společnost snaží zachovat ziskovost tváří v tvář dlouhodobému poklesu investic do 5G sítí a vlivu amerických cel na importy.
Ericsson uvedl, že tato opatření jsou součástí širší strategie na zlepšení nákladové struktury a mají za cíl udržet klíčové investice do technologií, které jsou nutné pro zachování konkurenční výhody. V prohlášení dodal, že další zvyšování provozní efektivity bude pokračovat, ale jednotlivé kroky již nebudou samostatně oznamovány.
Ve Švédsku už společnost v posledních letech zrušila 1 400 míst v roce 2023 a 1 200 míst v roce 2024. Aktuálně zaměstnává po celém světě asi 90 000 lidí, z toho 12 600 ve Švédsku, přičemž před třemi lety měl Ericsson téměř 100 000 zaměstnanců.
Zpráva o novém kolek propouštění měla pozitivní dopad na trh – akcie Ericssonu vzrostly o 1,7 % v ranním obchodování na burze ve Stockholmu. Investoři vnímají úspory jako potenciál pro zlepšení marží, jak před nadcházejícím zveřejněním čtvrtletních výsledků upozornili i analytici J.P. Morgan. Ti očekávají, že efektivnější nákladová struktura může urychlit obrat ve vývoji ziskovosti.
Společnost Ericsson zveřejní své výsledky za 4. čtvrtletí dne 23. ledna.
Graf ERICB.SE (D1)
Akcie společnosti Ericsson se aktuálně obchodují na ceně 87,82 SEK a po sérii poklesů se snaží stabilizovat nad klíčovým klouzavým průměrem SMA 100 (86,31 SEK). Cena je však mírně pod EMA 50 (88,73 SEK), což značí zatím neutrální až lehce negativní technické nastavení. Průraz nad EMA 50 by mohl zlepšit krátkodobý výhled. RSI se pohybuje na hodnotě 46,3, tedy v neutrálním pásmu a nenaznačuje extrémní tržní stav, ale spíše chybějící momentální směr. Klíčovou technickou hranicí pro další vývoj bude překonání EMA 50, zatímco SMA 100 nyní slouží jako důležitá podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Banky a technologie táhnou indexy vzhůru 🏭 Americký průmysl zůstává silný
Největší ve své třídě: Co říkají výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
PNC Financial hlásí skokový růst zisku díky zájmu o fúze a vyšším úrokovým příjmům
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.