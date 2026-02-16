Ethereum padá pod hranici 2 000 USD. Trh reaguje zvýšeným prodejním tlakem

-
Ethereum prolomilo hranici 2 000 USD a vstoupilo do krátkodobého medvědího trendu.
-
Likvidace pákových long pozic zesílily prodejní tlak a volatilitu.
-
On-chain data ukazují zvýšené přesuny na burzy, ale zároveň i pokračující akumulaci dlouhodobými držiteli.
-
Slabost Bitcoinu a celkový negativní sentiment na kryptotrhu přispívají k tlaku na cenu ETH.
-
Ethereum prolomilo hranici 2 000 USD a vstoupilo do krátkodobého medvědího trendu.
-
Likvidace pákových long pozic zesílily prodejní tlak a volatilitu.
-
On-chain data ukazují zvýšené přesuny na burzy, ale zároveň i pokračující akumulaci dlouhodobými držiteli.
-
Slabost Bitcoinu a celkový negativní sentiment na kryptotrhu přispívají k tlaku na cenu ETH.
Ethereum, druhá největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, se v posledních dnech propadlo pod psychologicky i technicky významnou hranici 2 000 USD. Tento pokles přichází v době celkové slabosti kryptoměnového trhu a odráží zhoršující se sentiment investorů i obchodníků.
Data z hlavních kryptoměnových burz ukazují, že ETH nedokázalo udržet růst nad klíčovou úrovní odporu v pásmu 2 050–2 100 USD. Po několika neúspěšných pokusech o návrat nad 2 000 USD převážil prodejní tlak a cena se dostala do sestupného trendu. Analytici upozorňují, že prolomení podpůrných úrovní kolem 2 040 a 2 020 USD otevřelo prostor pro hlubší korekci.
Technický pohled a likvidace pákových pozic
Zdroj: TradingView
Z technického hlediska vstoupilo Ethereum do medvědí zóny. Pokud se kupcům nepodaří rychle získat zpět úroveň 2 000 USD, mohou se do centra pozornosti dostat nižší cenové hladiny v okolí 1 930 a 1 880 USD. K poklesu přispěly také likvidace dlouhých (long) pozic. Zvýšená volatilita vedla k nucenému uzavírání pákových obchodů, což zesílilo tlak na pokles ceny. Takové situace často vytvářejí krátkodobé cenové výkyvy, které však mohou mít širší dopad na celkový tržní sentiment.
On-chain data a chování velkých investorů
On-chain data zároveň ukazují zvýšené přesuny ETH na burzy, což bývá interpretováno jako potenciální příprava na prodej. Tento signál bývá trhem vnímán negativně, zejména pokud je doprovázen poklesem ceny.
Na druhé straně existují známky toho, že dlouhodobí držitelé a tzv. „whales“ postupně navyšují své pozice. Některé akumulační adresy podle analytických platforem pokračují v nákupech i při současných cenových úrovních, což naznačuje důvěru části trhu v dlouhodobý potenciál Etherea.
Širší kontext kryptoměnového trhu
Pokles Etherea přichází v době, kdy i Bitcoin nedokáže udržet předchozí maxima a širší kryptoměnový trh zůstává pod tlakem. Slabost hlavní kryptoměny obvykle zvyšuje volatilitu altcoinů, mezi které Ethereum patří.
Institucionální investoři, včetně držitelů spotových ETF navázaných na Ethereum, navíc čelí výrazným nerealizovaným ztrátám, protože jejich průměrná nákupní cena zůstává nad současnou tržní úrovní. Tento faktor může krátkodobě ovlivňovat ochotu trhu riskovat.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Den bez vzrušení na trzích
Krypto zprávy: Klesne Bitcoin znovu? 🔍 Kryptoměny se po výprodeji snaží stabilizovat
Bitcoin hledá dno po čtyřech týdenních poklesech. Trh zůstává bez jasného směru
Bitcoin na hraně: Úroveň 60 000 USD může spustit lavinu likvidací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.