Euforie vstupuje na akciový trh kvůli příměří na Blízkém východě 📈 US100 roste o 3 %

Zpráva o dvoutýdenním příměří mezi USA a Íránem vyvolala prudký obrat tržního sentimentu a následná euforie dnes srazila ceny ropy zhruba o 10 %. Dvouciferný pokles ceny ropy během jediné seance signalizuje nejen úlevu, ale i možné přehodnocení makroekonomických scénářů. Perspektiva obnovení tranzitu přes Hormuzský průliv nyní působí realisticky, což snižuje riziko nabídkového šoku a okamžitě se promítá do nižších inflačních očekávání. Investoři se rychle přesunuli zpět do režimu risk-on. Je ale důležité připomenout, že dohoda se v této fázi týká pouze následujících dvou týdnů, nikoli definitivního konce konfliktu.
- Index MSCI Asia Pacific vzrostl téměř o 5 % a dostal se na třítýdenní maximum.
- Futures na americké indexy posílily o více než 2,5 %, zatímco evropské kontrakty vzrostly o 5,5 %.
- Dolar, který byl dosud bezpečným přístavem, oslabil o 0,8 %.
- Dluhopisy posílily, protože trhy znovu začaly započítávat možné snížení sazeb Fedu.
Trump zdůraznil, že klíčovou podmínkou příměří je zachování plně otevřené lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Během tohoto období by měly obě strany jednat o 10bodovém mírovém plánu, který navrhl Teherán. Izrael potvrdil, že se sladí s rozhodnutím USA, i když se dříve během dne objevily zprávy o úderech IDF v jižním Libanonu. Za zmínku stojí i to, že návrh Teheránu působí poměrně maximalisticky. Zahrnuje například požadavek na zrušení všech sankcí, plnou kontrolu a výběr poplatků v Hormuzském průlivu a pokračování v obohacování uranu pro civilní účely. Pokud se ukáže, že vyjednávací pozice Íránu je mimořádně tvrdá, trhy mohou začít znovu započítávat riziko obnovení konfliktu už v příštím týdnu.
Klesající ceny ropy neznamenají jen nižší náklady na energie. Zároveň posilují očekávání uvolněnější měnové politiky a podpory ekonomického růstu. Pokud se v příštích dnech začne rýsovat trvalejší mír na Blízkém východě, nedávná korekce na akciových trzích by se skutečně mohla obrátit.
Graf US100 (D1)
Zdroj: xStation5
