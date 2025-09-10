📣EURUSD na úrovni 1,17 před zasedáním ECB

Evropská centrální banka oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách ve čtvrtek 11. září, následovat bude tisková konference prezidentky Christine Lagardeové.
ECB se vrací z letní přestávky na zasedání, které bude rozhodovat o sazbách. Vzhledem k dobré kondici ekonomiky eurozóny a stabilizaci inflace poblíž cílové úrovně se pravděpodobnost dalšího snižování sazeb jeví jako nízká. Očekává se, že komunikace ECB bude podobná té z červencové tiskové konference, i když některá témata mohou vést buď k posílení, nebo oslabení eura.
ECB blízko inflačního cíle
Inflace v eurozóně přestala klesat, což je trend patrný napříč klíčovými členskými státy. Tato delší stabilizace staví ECB do komfortní pozice a snižuje potřebu dalších úprav sazeb. Depozitní sazba na úrovni 2,0 % navíc poskytuje dostatečný prostor pro případné uvolnění politiky, pokud by došlo k vážnému ekonomickému zpomalení.
Mnozí komentátoři naznačují, že ECB by mohla zvažovat snížení sazeb později v letošním roce, pokud by například obchodní dohoda se Spojenými státy vedla k dalšímu poklesu inflačních tlaků a silné euro tento trend dále urychlilo. Tento scénář je však zatím předčasný – přesto jakákoli zmínka Lagardeové o této možnosti by mohla vést k oslabení eura.
Inflace v eurozóně se mírně odrazila od 2 %, ale projekce ECB naznačují, že cíle bude dosaženo ve střednědobém horizontu. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Na druhé straně jsme v poslední době zaznamenali mírné oslabení maloobchodních tržeb, i když v reálném vyjádření jsme se vrátili na úrovně z roku 2021. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Spotřebitelská důvěra se v posledních měsících pokusila o oživení, ale nyní opět míří směrem dolů. Nevidíme návrat k úrovním spokojenosti spotřebitelů z let 2016–2020. Maloobchodní tržby sice meziročně rostou podobným tempem jako v tomto období, ale je důležité zohlednit nízkou srovnávací základnu z loňského roku. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Ekonomický výhled nenabízí důvod pro předčasné snížení sazeb
Podnikatelská aktivita v eurozóně zaznamenává postupnou, ale utlumenou expanzi, navzdory přetrvávajícím obavám z poklesu zahraniční poptávky v důsledku Trumpových cel a fiskálních problémů v EU. Podle srpnových dat PMI došlo ke zlepšení jak ve výrobě, tak ve službách, i když vývoj se v hlavních ekonomikách EU liší.
Ve Francii je optimismus tažen především nejvyšším růstem zaměstnanosti za více než rok, přesto firmy varují, že nově navržené firemní daně od nového premiéra povedou primárně k propouštění. Opačný obrázek vidíme v Německu, kde došlo k výraznému poklesu nových objednávek. Kombinace slabé domácí poptávky a vysokých mezd nutí firmy k restrukturalizacím.
I přesto, že ekonomika nenabízí silný růst, útlum obchodní nejistoty, mírné oživení podnikatelského sektoru v důsledku uvolněnější měnové politiky a stabilní inflační výhled legitimizují pauzu ECB.
Podnikatelská aktivita v Evropě tak zůstává na hraně expanze, stále daleko od dynamiky potřebné k rozhodnějšímu zlepšení nálady. Přesto pozorujeme zlepšení oproti situaci z předchozích měsíců. Zdroj: XTB Research, Macrobond data
Trh sleduje stabilitu a potenciální snížení sazeb od prosince
Tržní očekávání naznačují, že ve čtvrtek ani v říjnu ke změně sazeb nedojde. Mírně vyšší pravděpodobnost je přisuzována září, takže jakékoli holubičí komentáře mohou zvýšit očekávání pro prosinec. Trh však neočekává plnohodnotné snížení sazeb dříve než v polovině příštího roku.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Situace na EURUSD
Nejdůležitější měnový pár světa začal týden růstem až k 1,18, což je nejvyšší úroveň od konce července. Volatilita páru viditelně klesla, protože tlak na americký dolar se zmírnil v souvislosti s obchodní válkou. Rozdíl mezi měnovými politikami ECB a Fedu je však minimální. ECB je se současnou výší sazeb spokojená, a přestože ekonomika není ve skvělé kondici, riziko recese se zatím zdá být nízké.
Naopak v USA se Fed připravuje na celý cyklus snižování sazeb a trh práce vysílá velmi negativní signály. Výhled dosažení úrovně 1,20 v tomto roce tak zůstává realistický, i když geopolitika může znovu sehrát klíčovou roli. Pokud by se konflikt s Ruskem v Evropě dále vyostřil, euro a další regionální měny by mohly ztratit na hodnotě. Pokud ale měnový pár bude reagovat primárně na ekonomické a měnově-politické faktory, současný růstový kanál může pokračovat.
