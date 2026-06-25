📉 EURUSD pod úrovní 1,135

Během posledního měsíce pár EURUSD klesl o 2,5 % a dostal se na úroveň 1,135. K posílení dolaru přispěla řada faktorů. Nejvýznamnější bylo zasedání FOMC z minulého týdne, které vedlo k výraznému nárůstu tržních očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb v USA. Důležitými faktory byly také výprodej na akciovém trhu tažený polovodičovým sektorem a zveřejnění relativně solidních dat PMI za červen.
Ve 14:30 nás čeká možná nejdůležitější makroekonomický údaj týdne – americká inflace PCE za květen.
Proč má pro trhy takový význam?
- Vzhledem k tomu, že se situace na Blízkém východě částečně uklidnila, mohou se investoři opět plně soustředit na klíčová makroekonomická data.
Zásadní informace mají stále značný potenciál vyvolat na trzích vysokou volatilitu. Laťka pro takové „průlomové“ zprávy je však nastavena mnohem výše než v prvních týdnech konfliktu. Trh očekává konkrétní kroky a pečlivě sleduje, zda se provoz v Hormuzském průlivu skutečně obnoví do stavu blízkého normálu.
- Po posledním zasedání FOMC prudce vzrostla očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb.
Dot Plot, který doprovázel poslední rozhodnutí, ukázal, že až polovina tvůrců měnové politiky považuje zvýšení úrokových sazeb do konce roku za nejracionálnější krok vzhledem k aktuálním potřebám. Každý třetí člen výboru předpokládá dvě nebo více zvýšení sazeb.
Graf 1: Změna v Dot Plotu FOMC [červen vs. březen] (2026)
Zdroj: FOMC, 25. 06. 2026
Trh aktuálně započítává přibližně 40 bb zvýšení úrokových sazeb do konce roku, tedy méně než dvě plná zvýšení. To představuje velmi výraznou změnu oproti situaci před zasedáním, kdy nebylo plně započítáno ani jedno zvýšení sazeb.
Může jít o poslední měsíc, kdy se velmi vysoké ceny ropy v tak velké míře promítnou do celkového inflačního indexu. Pokud tedy jádrový údaj neukáže jasné přelití inflace do dalších sektorů, investoři dostanou silný signál k omezení sázek na zvyšování úrokových sazeb.
Ukazatel PCE je sice zveřejňován se zpožděním, ale Fed jej preferuje při rozhodování o měnové politice.
Údaj je publikován s více než dvoutýdenním zpožděním oproti ukazateli CPI. Přesto má pro trhy obrovskou hodnotu. Právě na základě dat PCE jsou přijímána rozhodnutí o úpravě úrovně úrokových sazeb.
Spolu s údaji o inflaci PCE budou navíc zveřejněny také reporty týkající se:
- revize HDP za 1. čtvrtletí,
- objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v květnu,
- příjmů a výdajů spotřebitelů v květnu,
- počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti.
Jaká jsou očekávání trhu?
Konsenzus předpokládá:
- růst celkového ukazatele na 4,1 % y/y z 3,8 % v dubnu;
- růst celkového ukazatele na 0,4 % m/m, stejně jako v dubnu;
- růst jádrového ukazatele na 3,4 % y/y z 3,3 % v dubnu;
- růst jádrového ukazatele na 0,3 % m/m z 0,2 % v dubnu.
Trhy se zaměří především na jádrový ukazatel, který vylučuje nejvolatilnější složky, tedy potraviny a energie. Poskytuje tak spolehlivější obraz hluboce zakořeněných cenových tlaků. Jeho pokles by mohl snížit ochotu FOMC zpřísňovat měnovou politiku. Trh aktuálně započítává přibližně 45% pravděpodobnost dvou zvýšení úrokových sazeb do konce roku. V případě výrazně nižšího než očekávaného jádrového údaje lze očekávat holubičí přecenění těchto sázek, a v důsledku toho také oslabení dolaru.
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