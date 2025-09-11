➡️EURUSD pod úrovní 1,17 před zveřejněním CPI

Ve 14:30 bude zveřejněn údaj o inflaci CPI v USA, který bude klíčový pro určení rozsahu snížení sazeb Fedem.
Dnešní údaje o CPI za srpen 2025 mohou být klíčové pro formování očekávání trhu ohledně politiky Fedu a budoucího vývoje páru EUR/USD. Zatímco předchozí konsenzus naznačoval vyšší hodnotu inflace, včerejší překvapivě nízký údaj o PPI naznačuje možnost nižšího než očekávaného výsledku. Pokud by inflace skutečně zaostala za očekáváním, pravděpodobně by to zvýšilo šanci na výraznější snížení sazeb ze strany Fedu.
Očekávání před klíčovou zprávou o inflaci
Bloomberg Intelligence upozorňuje na riziko mírně vyšší srpnové inflace CPI, což by mohlo oslabit očekávání ohledně většího snížení sazeb ze strany Fedu. Zajímavé je, že podle Bloombergu hlavními tahouny inflace nebudou cla, ale spíše vyšší tlak v sektoru pohostinství a rostoucí ceny letenek.
Odhady Bloomberg Intelligence:
Meziměsíční jádrová inflace CPI: +0,33 % (červenec: +0,32 %)
Meziměsíční celková inflace CPI: +0,37 % (červenec: +0,20 %)
Meziroční jádrová CPI: 3,1 % (beze změny)
Meziroční celková CPI: až 3,0 % (z 2,7 %)
Tržní konsenzus:
Jádrová CPI m/m: +0,3 %
Celková CPI m/m: +0,3 %
Jádrová CPI y/y: 3,1 %
Celková CPI y/y: 2,9 % (předchozí 2,7 %)
Struktura růstu cen bude klíčová: Hlavními tahouny inflace mají být služby, konkrétně letecká doprava a ubytování. Bloomberg očekává nárůst cen letenek o 3 % m/m a ubytování o 2 %. Jde o ekonomický paradox – růst cen turistických služeb není běžný v době ekonomického zpomalení, což může naznačovat, že obavy Fedu o zdraví ekonomiky jsou možná přehnané.
Navíc index Manheim (ojetá auta) naznačuje zpomalení cenového růstu v tomto segmentu.
Slábnoucí vliv cel, rostoucí problémy v oblasti potravin
Vliv cel na inflaci slábne – index propadl z 0,23 v červenci na odhadovaných 0,21 v srpnu. V některých kategoriích, jako jsou domácí spotřebiče, osobní počítače, sportovní potřeby a oděvy, analytici očekávají deflaci. Na druhou stranu USA dováží více potravin, což může přispět k dalšímu růstu inflace v této kategorii. Klíčovým problémem je rostoucí cena hovězího masa, což se odráží v cenách futures na skot. Naopak klesající ceny vajec mohou potravinovou inflaci částečně zmírnit.
Dopady na politiku Fedu
Trhy aktuálně počítají se 100% pravděpodobností snížení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco šance na snížení o 50 bodů je minimální. Zasedání Fedu je naplánováno na příští týden, 16.–17. září. Fed by měl sazby snížit kvůli oslabujícímu trhu práce, na což upozornil i Jerome Powell na sympoziu v Jackson Hole, a následoval další negativní NFP report za srpen a výrazná revize roční zaměstnanosti směrem dolů.
Přestože trh práce by letos mohl ospravedlnit více než jedno snížení – trhy oceňují téměř tři snížení do konce roku 2025 – Bloomberg varuje, že "horký" údaj CPI dnes, následovaný silným údajem o PCE na konci měsíce, by mohl způsobit, že nadcházející snížení sazeb bude prvním a zároveň posledním v tomto cyklu. Inflace zůstává nad cílem, přičemž jádrová PCE inflace za srpen by měla být na úrovni 3 %. Je však důležité připomenout si dvojí mandát Fedu: cenovou stabilitu a maximální zaměstnanost. Pokud bude hrozit výrazný nárůst nezaměstnanosti, Fed musí jednat.
Co EURUSD?
Je důležité připomenout, že 15 minut před zveřejněním americké inflace (CPI) zveřejní ECB své rozhodnutí o úrokových sazbách a 15 minut po datech bude mít Christine Lagarde tiskovou konferenci. Pohyb měnového páru EURUSD po zveřejnění CPI tak může být buď neutralizován, nebo naopak zesílen, v závislosti na tónu rozhodnutí ECB.
V základním scénáři by se EURUSD měl udržet nad úrovní 1,1670 v pokračujícím růstovém trendu, navzdory nedávnému dvoudennímu výprodeji. ECB se aktuálně cítí komfortně se stávající úrovní sazeb, inflace se nachází mírně nad cílem.
Pokud by inflace výrazně překonala očekávání a dosáhla 3 % nebo více, mohl by pár klesnout hlouběji směrem k úrovni 1,1600. V takovém případě by zářijové snížení sazeb Fedu mohlo být jediným nebo by další krok přišel až v prosinci.
Růstový scénář pro EURUSD by nastal v případě, že ECB zůstane neutrální a CPI bude 2,8 % nebo méně. V tomto případě bychom mohli vidět návrat na úroveň 1,1700, a poté i test 1,1800 během září, což by znamenalo proražení na nová čtyřletá maxima.
Klíčová strukturální rizika
Agentura Bloomberg varuje před možným nástupem stagflace, tedy situace, kdy vysoká inflace koexistuje s oslabujícím trhem práce, což by donutilo Fed čelit nemožné volbě mezi bojem s inflací a podporou zaměstnanosti.
Další rizika zahrnují:
Fiskální nejistotu v USA, kde rozpočtový schodek dosahuje 4,1 bilionu dolarů.
Politickou nejistotu ve Francii, která může narušit stabilitu eurozóny.
Incident s ruskými drony nad Polskem, který oslabil polský zlotý a může podkopat důvěru v evropskou geopolitickou stabilitu.
