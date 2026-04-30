📈 EURUSD roste o 0,5 %

Pár EURUSD dnes roste téměř o 0,5 % a posouvá se téměř k úrovni 1,173 díky slabšímu americkému dolaru, klesajícím výnosům amerických státních dluhopisů a silnému apetitu po riziku na Wall Street. ECB na dnešním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny a signalizovala, že cenové tlaky z energetických trhů mohou vést k růstu a destabilizaci cen energií, i kdyby konflikt s Íránem skončil. To samozřejmě přidává další nejistotu a může zpomalit evropskou ekonomiku. Banka nebude sledovat jen samotnou inflaci, ale spíše reakci trhů a spotřebitelů na ni, což činí další zvýšení úrokových sazeb v eurozóně vysoce nejistým. Dnešní americká makrodata však nebyla příliš silná.
Růst mírně zklamal, když HDP dosáhlo 2,0 % oproti očekávaným 2,3 %, ale spotřebitel zůstává silný: nominální výdaje vzrostly meziměsíčně o 0,9 %, zatímco růst příjmů pozitivně překvapil. Trh práce také působí napjatě, protože počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl výrazně nižší, než se čekalo. Větším problémem je inflace. Celkový PCE zůstává zvýšený, jádrový PCE byl v předběžném odhadu vyšší, než se očekávalo, a index nákladů práce zrychlil na 0,9 %, což naznačuje, že mzdové tlaky ještě plně neustoupily. Celkově nejde o recesní výsledek, ale zároveň ani o jasně dezinflační čísla. Pro Fed tato data podporují opatrný postoj a snižují naléhavost brzkého snižování sazeb.
Americká makrodata za dnešek
- Růst HDP USA (QoQ, anualizovaně): 2,0 % oproti očekávaným 2,3 %, předchozí 0,5 %
- Cenový index HDP USA: 3,6 % oproti očekávaným 3,9 %, předchozí 3,7 %
- Deflátor HDP USA SA Advance: 3,6 % oproti očekávaným 3,6 %, předchozí 3,7 %
- PCE Prices Advance USA: 4,5 % oproti očekávaným 4,5 %, předchozí 2,9 %
- Core PCE Prices Advance USA: 4,3 % oproti očekávaným 4,1 %, předchozí 2,7 %
- PCE Price Index USA meziročně: 3,5 % oproti očekávaným 3,5 %, předchozí 2,8 %
- PCE Price Index USA meziměsíčně: 0,7 % oproti očekávaným 0,7 %, předchozí 0,4 %
- Core PCE Price Index USA meziročně: 3,2 % oproti očekávaným 3,2 %, předchozí 3,0 %
- Core PCE Price Index USA meziměsíčně: 0,3 % oproti očekávaným 0,3 %, předchozí 0,4 %
- Spotřebitelské výdaje USA meziměsíčně: 0,9 % oproti očekávaným 0,9 %, předchozí 0,5 %
- Osobní příjem USA meziměsíčně: 0,6 % oproti očekávaným 0,3 %, předchozí -0,1 %
- Reálná osobní spotřeba USA meziměsíčně: 0,2 % oproti očekávaným 0,3 %, předchozí 0,1 %
- Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA: 189 tis. oproti očekávaným 212 tis., předchozí 214 tis.
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA: 1,785 mil. oproti očekávaným 1,815 mil., předchozí 1,821 mil.
- Index nákladů práce v USA: 0,9 % oproti očekávaným 0,8 %, předchozí 0,7 %
EURUSD (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Inflace v eurozóně znovu roste, a pokud evropští spotřebitelé prokážou odolnost, další zvýšení úrokových sazeb ECB nejsou „mimo hru“.
Zdroj: XTB Research, ECB, Macrobond
