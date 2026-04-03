EURUSD si před NFP dává na chvíli pauzu 📈

Předsváteční uzavření akciových trhů dává investorům prostor vydechnout a na chvíli se odpoutat od neustálých změn sentimentu, který je nyní rozkolísán nejnovějším vývojem ve válce s Íránem. Futures na americké indexy po včerejší mimořádně volatilní seanci mírně korigují. Ta sice po panice vyvolané vystoupením Donalda Trumpa nakonec skončila jen mírnými zisky.
Paradoxně ale ani přes „svátek“ na akciovém trhu nebude o volatilitu nouze. Ve 14:30 budou zveřejněna nejdůležitější data z amerického trhu práce, tedy report Non-Farm Payrolls (NFP). Právě ten bude pomyslnou tečkou za sentimentem, se kterým budou členové Fedu vstupovat do měsíčního zasedání o úrokových sazbách. Vzhledem k uzavřené Wall Street se pozornost investorů na tato data ještě zvýší, což může vést k výrazným pohybům na hlavních, aktuálně utlumených měnových párech, jako je EURUSD.
Zdroj: XTB Research
Co můžeme očekávat od dnešního reportu NFP?
- Payrolls: Podle konsenzu agentury Bloomberg se očekává, že počet pracovních míst v USA v březnu vzroste o 65 tisíc, což by znamenalo zotavení po předchozím poklesu o 92 tisíc. V samotném soukromém sektoru se očekává růst zaměstnanosti o 70 tisíc, což by téměř vymazalo únorový pokles o 86 tisíc.
- Míra nezaměstnanosti: Očekává se, že zůstane beze změny na úrovni 4,4 % po překvapivém nárůstu z 4,3 %.
- Průměrná hodinová mzda: Tempo růstu by mělo mírně zpomalit z 0,3 % na 0,2 % meziměsíčně a z 3,8 % na 3,7 % meziročně.
Nejlepším překvapením je žádné překvapení
Přestože poslední data patřila k nejslabším od krize v letech 2007–2008, nevyvolala paniku kvůli svému charakteru jednorázového výkyvu. Korekce zasáhla především sektory, které dříve zaznamenaly výrazné zisky, tedy zdravotnictví, školství a stavebnictví, přičemž čistý efekt v mnoha kategoriích zůstal pozitivní. Do čísel se navíc promítly i masové stávky ve zdravotnictví. Nezaměstnanost navíc zůstává na historicky nízké úrovni 4,4 %, podpořená stabilními žádostmi o podporu v nezaměstnanosti a stabilními hodnotami složky ISM Employment, a to navzdory prudce rostoucím cenovým tlakům.
Stabilita trhu práce zvýrazňuje obavy z cen
Dnešní data jsou mimořádně důležitá vzhledem k válce v Íránu a materializujícím se obavám z dlouhodobého inflačního šoku způsobeného cenami energií. Po jestřábím projevu Donalda Trumpa se slabé naděje na rychlou deeskalaci prakticky rozplynuly. Opět vzrostla rizika výrazného poškození energetické infrastruktury v Perském zálivu i nejistota kolem statusu Hormuzského průlivu.
Stabilita trhu práce zvýší zaměření Fedu na inflaci. Zatímco růst amerického CPI v nejbližší době téměř jistě zrychlí, hlavní otázkou zůstává, zda půjde o jednorázový šok, nebo o trvalejší tlak, který se přelije i do cen potravin a služeb.
Nedávná data ISM ukázala především prudký nárůst cenových tlaků.
Zdroj: XTB Research
Několik členů FOMC již signalizovalo zvýšenou obezřetnost:
- Alberto Musalem (Fed ze St. Louis): Vidí prostor jak pro snížení sazeb, tak pro jejich zvýšení, což naznačuje, že současné nastavení měnové politiky považuje za dobře vyvážené. To ukazuje spíše na delší pauzu.
- Lorie Logan (Fed z Dallasu): Domnívá se, že američtí ropní producenti nebudou obětovat své marže, aby chránili spotřebitele, a rizika spojená s Íránem mohou Fed donutit změnit kurz opačným směrem. To naznačuje připravenost na možné zvýšení sazeb.
- Michelle Bowman (guvernérka): Zůstává spíše holubičí a stále počítá se třemi sníženími sazeb do konce roku 2026. Její argumentace je však založena hlavně na obavách o trh práce. Pokud bude NFP v souladu s nedávno silnou zprávou ADP, mohou obavy o pracovní trh na dubnovém zasedání FOMC ustoupit do pozadí.
EURUSD (H4)
Od vypuknutí války v Íránu zůstává pár EURUSD jasně omezen pod úrovní 1,1620. Páteční klid pomáhá páru umazat část ztrát po Trumpově projevu, návrat k lokálním maximům je však vzhledem k očekáváním kolem NFP málo pravděpodobný. Pouze výrazně slabší data by mohla vést k testu úrovně 1,1580, i v takovém případě ale zůstává prolomení širší konsolidace nepravděpodobné.
Zdroj: xStation5
