⏲️EURUSD ustupuje před rozhodnutím ECB

Evropská centrální banka dnes podle všeobecného očekávání ponechá úrokové sazby beze změny po dlouhém cyklu snižování.

Centrální banka přistupuje k dnešnímu rozhodnutí ve zcela vyčkávacím režimu, přičemž od června 2024 vedla výrazný cyklus snižování sazeb. ECB snížila úrokové sazby celkem osmkrát, a nyní pravděpodobně cyklus ukončí nebo jej přeruší, aby mohla vyhodnotit různé faktory před případným dalším uvolněním měnové politiky v průběhu letošního roku. Mezi hlavní obavy evropských měnových tvůrců aktuálně patří probíhající obchodní válka, budoucí vývoj inflace v podmínkách nejistého hospodářského oživení a situace na trhu s ropou a plynem. Rozhodnutí bude oznámeno ve 14:15 a tisková konference s Christine Lagarde začne o 30 minut později.

Makroekonomické a geopolitické pozadí zasedání:

Inflace CPI se ustálila na meziroční úrovni 2,0 %, zatímco jádrová inflace zůstává zvýšená na 2,3 % , což je však její nejnižší úroveň od ledna 2022.

Deflace v energetice zrychluje. Energetická složka CPI dosáhla v červnu hodnoty –2,7 % y/y , zatímco inflace ve službách zůstává výrazně zvýšená na 3,3 % y/y .

Růst mezd zpomalil již druhé čtvrtletí po sobě , což signalizuje možný další pokles jádrové inflace. Současně průzkumy ECB naznačují, že přetrvávající vysoké ceny ve službách mohou zakrývat celkové oslabování nákladových tlaků.

Vysoká cla na EU by mohla ECB přimět k dalšímu uvolnění měnové politiky, zejména pokud by byly uplatněny extrémně vysoké sazby na farmaceutické produkty. Podle modelu SHOK od Bloombergu by 25% clo na farmaceutika mohlo snížit HDP eurozóny o 0,3 p. b. Prezident Donald Trump přitom dlouhodobě hrozí clem až 200 % .

Aktuálně základní scénář stále počítá s navýšením cel na evropské produkty z 10 % na 30 %. Zároveň se však diskutuje i mírnější varianta 15% sazby, která odpovídá dohodě mezi USA a Japonskem – právě k té se upínají naděje evropských výrobců.





Inflace se ustálila na 2,0 %, ale objevilo se riziko deflace, zejména pokud by se zvýšilo riziko obchodní války. Pouze silné reciproční kroky EU by mohly inflaci opět zvýšit.

ECB zachová neutrální postoj, ale další snižování sazeb zůstává ve hře

Nejnovější vyjádření Christine Lagarde jasně naznačilo, že cyklus snižování úrokových sazeb v eurozóně pravděpodobně skončil. Naopak členové ECB de Guindos a Lane uvedli, že prioritou banky je zabránit zakořenění deflace, což by mohlo naznačovat možný návrat ke snižování sazeb. Trh však v tuto chvíli nepočítá s vysokou pravděpodobností snížení v září, nicméně připouští možnost snižování ke konci roku.





Pravděpodobnosti dalšího snižování úrokových sazeb v eurozóně. Jak je patrné, do konce letošního roku trh započítává méně než jedno plné snížení sazeb.

Na výnosech desetiletých dluhopisů se vytvořila prémie vůči současné úrovni úrokových sazeb, což se jeví jako normální situace. Je však třeba poznamenat, že v minulosti bylo rozpětí mezi výnosy a sazbou depozitní facility širší, což naznačuje, že snížení sazeb z aktuální úrovně je stále možné.

Co čeká EURUSD?

Pokud dnes zazní jakýkoli signál o možném snižování sazeb, euro by mohlo oslabit. Navíc by eskalace obchodní války, tedy zavedení cel nad 20 %, mohla vést k deflaci a přimět ECB k rychlejším a hlubším snížením sazeb. Naopak obchodní dohoda mezi USA a EU, která by vedla k omezeným clům, by mohla vést k další stabilizaci EURUSD, případně jeho posílení směrem k úrovni 1,20, a to vzhledem k relativně silnému pozitivnímu sentimentu spekulantů vůči euru.





Spekulanti jsou vůči euru nejoptimističtější od roku 2023. Nicméně obchodně vážený index eura (EUR TWI) se již nachází výrazně výše než za posledních 5 let.

EURUSD dnes oslabuje před rozhodnutím ECB, ale stále se drží velmi blízko nedávných lokálních maxim. Pokud však z dnešního rozhodnutí vzejdou holubičí signály, je možné, že dojde k poklesu směrem k potenciální linii krku formace Head and Shoulders, přibližně na úroveň 1,16. Cílová úroveň této formace by mohla být kolem 1,1250. Přesto nelze vyloučit pokus o proražení nedávných maxim z počátku července, což by potenciálně otevřelo cestu směrem k 1,20.

