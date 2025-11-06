Eutelsat mění finančního ředitele těsně před klíčovým navýšením kapitálu

-
Eutelsat oznámil výměnu CFO těsně před emisí akcií v hodnotě 1,5 mld. EUR.
Nový finanční ředitel Sébastien Rouge nastoupí v únoru 2026.
Cílem navýšení kapitálu je snížení dluhu a financování LEO sítě OneWeb.
Společnost Eutelsat, evropský konkurent Starlinku od SpaceX, překvapivě oznámila výměnu finančního ředitele jen několik týdnů před plánovaným navýšením kapitálu o 1,5 miliardy eur. Novým CFO se stane Sébastien Rouge, který v současnosti zastává stejnou roli ve skupině Imerys a v minulosti působil jako finanční ředitel firmy Soitec. Funkce se ujme v únoru 2026.
Rouge nahradí Christophea Caudreliera, jenž po třech letech ve funkci odchází. Odchod v tomto načasování vyvolal na trhu překvapení, zejména vzhledem k blížícímu se emisnímu úpisu, jehož cílem je snížit zadlužení firmy a financovat rozvoj satelitní sítě OneWeb, která operuje na nízké oběžné dráze (LEO) a je v současnosti jedinou reálnou alternativou ke Starlinku.
Na kapitálovém vstupu se podílí především francouzská státní agentura APE a britská vláda, přičemž Eutelsat doufá, že osloví i nové soukromé investory. Změna ve vedení však přišla nečekaně a analytici varují, že by mohla oslabit důvěru investorů. Podle Alekse Peterca z Bernstein Research byl Caudrelier "dobře hodnocen" a jeho odchod těsně před navýšením kapitálu je „poněkud překvapivý“.
Graf ETL.FR (D1)
Akcie společnosti Eutelsat se aktuálně obchodují za 3,255 EUR a po předchozím růstovém impulsu se dostávají zpět pod tlak. Cena klesla pod obě klouzavé průměry – EMA 50 (3,415 EUR) i SMA 100 (3,350 EUR), což je negativní technický signál a značí ztrátu krátkodobého i střednědobého býčího momenta. RSI klesl na hodnotu 45,6, což odráží ochlazení nákupního zájmu, avšak stále se nachází nad hranicí přeprodanosti. Prostor pro další pokles zde tedy z technického hlediska stále je.
Zdroj: xStation5
