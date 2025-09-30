Exxon Mobil propustí 2 000 zaměstnanců – ropařské giganty reagují na pokles cen a konsolidaci

Exxon Mobil oznámila, že propustí až 2 000 zaměstnanců po celém světě, což představuje přibližně 3–4 % její globální pracovní síly. Tento krok je součástí širší restrukturalizace a snahy o zvýšení efektivity, která probíhá po akvizici společnosti Pioneer Natural Resources v hodnotě 60 miliard dolarů.
Společnost uvedla, že cílem je sjednotit týmy a přizpůsobit provozní model tak, aby byl efektivnější. Již dříve firma oznámila, že v Texasu zruší téměř 400 pracovních míst.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Kromě mateřské společnosti Exxonu se změny dotýkají i jeho podílů – kanadská Imperial Oil, kde Exxon drží významný podíl, plánuje zrušit 20 % pracovních míst a uzavřít kanceláře v Calgary.
Hromadné propouštění zasahuje celou energetiku. Chevron oznámil, že sníží počet zaměstnanců o 15–20 %, BP propustí více než 5 % pracovníků a ConocoPhillips plánuje zredukovat až čtvrtinu svých pracovních míst. V USA se podle statistik z Texasu během prvního pololetí roku snížil počet pracovních míst v těžbě ropy a plynu o 4 700.
Sektor se potýká s klesajícími cenami ropy – benchmark Brent klesl od začátku roku o 10,5 %, což je důsledek vyšší produkce ze strany OPEC+ a nejistoty ohledně poptávky, kterou zhoršuje i obchodní politika USA. Aktivita v těžařských státech jako Texas, Louisiana a Nové Mexiko mírně oslabila, přičemž investiční rozhodnutí se často odkládají kvůli vysoké volatilitě cen.
Exxon zaměstnávala na konci roku 2024 přibližně 61 000 lidí. Vzhledem k pokračující konsolidaci v sektoru a tlaku na efektivitu je možné očekávat další snižování stavů napříč ropným průmyslem.
Graf XOM.US (D1)
Akcie společnosti Exxon Mobil se aktuálně obchodují za 114,19 USD, přičemž se drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 111,69 USD a SMA 100 na úrovni 109,63 USD. Tato technická konfigurace potvrzuje pozitivní trend a podporuje býčí sentiment. RSI se nachází na hodnotě 54,6, což značí neutrální pásmo a signalizuje, že cena má prostor k dalšímu růstu, aniž by byla překoupená. MACD se pohybuje nad signální linií a histogram zůstává kladný, což poukazuje na sílu nákupního momenta.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.