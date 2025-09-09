Exxon věří v růst poptávky po LNG v Číně, rozhlíží se po nových trzích v Asii, Africe i Latinské Americe

Na konferenci Gastech v Miláně se Exxon Mobil vyjádřil optimisticky ohledně budoucí poptávky po zkapalněném zemním plynu (LNG) v Číně, a zároveň potvrdil zájem o rozšíření svých aktivit na nové rozvojové trhy napříč Asii, Afrikou a Latinskou Amerikou.
Podle Andrewa Barryho, viceprezidenta pro globální LNG marketing a předsedy tržního rozvoje Exxon Mobil LNG, je Čína nadále klíčovým růstovým trhem, přestože nedávno uzavřela nové plynové dohody s Ruskem, včetně rozšíření dodávek přes plynovod Síla Sibiře a plánované výstavby Síly Sibiře 2.
Globální růst poptávky po LNG
Exxon očekává, že celosvětová poptávka po zemním plynu vzroste do roku 2050 o více než 20 % oproti úrovním z roku 2024, zejména díky odklonu od uhlí v průmyslu a růstu spotřeby elektřiny v rozvojových zemích.
Nové cílové trhy
Barry uvedl, že Exxon aktivně jedná o možných investicích v regionech, kde existuje silná poptávka po LNG, ale zatím chybí potřebná infrastruktura. Mezi hlavní potenciální trhy patří:
-
Asie: Vietnam, Thajsko, Filipíny
-
Afrika: Jihoafrická republika
-
Latinská Amerika: Kolumbie
Tato rozšíření by měla podpořit růst Exxonu v regionech, kde je dekarbonizace a energetická transformace teprve v počátcích.
Nabídka dožene poptávku
Navzdory obavám z nadbytku LNG na trhu po spuštění nových projektů v Kataru a USA, Barry uvedl, že poptávka bude odpovídat nové nabídce. Exxon se spoléhá na to, že rychlý růst nových aplikací LNG (např. nákladní doprava, lodní přeprava) absorbuje nové kapacity.
Klíčový projekt Golden Pass
Jedním z hlavních příspěvků Exxonu do globální nabídky LNG je projekt Golden Pass v Texasu, vyvíjený společně s QatarEnergy:
-
Investice: 10 miliard USD
-
Kapacita: 18 milionů tun LNG ročně
-
Stav dokončení: první vlak (Train 1) je hotov z 97 %
-
První dodávky: očekávány koncem roku 2025
Graf XOM.US (D1)
Akcie společnosti Exxon Mobil se aktuálně obchodují na ceně 111,52 USD a v posledních dnech předvedly oživení, které je podpořeno udržením nad klíčovými klouzavými průměry. Cena se nyní nachází nad EMA 50 (110,00 USD) i SMA 100 (108,61 USD), což potvrzuje technické býčí nastavení.
Z hlediska struktury cenového pohybu akcie zůstávají v širším bočním trendu, avšak průrazy nad klouzavé průměry mohou znamenat nástup rostoucí fáze. Klíčovou rezistenci představuje oblast kolem 113,40–114,00 USD, kde trh v minulosti opakovaně selhal. Naopak podpora se nachází kolem 110 USD, tedy na úrovni EMA 50.
Zdroj: xStation5
