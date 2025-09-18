ExxonMobil pozastavuje investice za 100 milionů eur do recyklačních projektů v Evropě kvůli návrhu regulací EU

Společnost ExxonMobil oznámila, že pozastavuje investice ve výši více než 100 milionů eur (přibližně 2,5 miliardy Kč) do dvou projektů chemické recyklace plastů v Evropě. Důvodem jsou návrhy nových pravidel EU, které podle firmy podkopávají ekonomickou smysluplnost těchto projektů.
Plánované závody měly vzniknout v Rotterdamu (Nizozemsko) a Antverpách (Belgie). Cílem bylo zpracovávat zhruba 80 000 tun plastového odpadu ročně a využívat stávající petrochemické infrastruktury, což by snížilo náklady a emisní stopu.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Problémové návrhy EU
ExxonMobil kritizuje zejména navrhovaný způsob výpočtu tzv. recyklačního kreditu, tedy kolik recyklovaného materiálu si firma může započítat při zpracování plastů chemickou cestou.
Navržený „mass balance“ model podle společnosti upřednostňuje samostatné recyklační zařízení a znevýhodňuje stávající petrochemické komplexy, kde dochází k souběžnému zpracování s fosilními surovinami. Výsledkem by podle Exxonu bylo až o 50 % méně uznatelných kreditů oproti dosavadnímu modelu.
Kritiku vyvolává i složitost dalších navrhovaných opatření, například směrnice CSDDD, která přináší nové povinnosti v oblasti udržitelnosti a může mít přeshraniční dopad.
Důsledky a širší souvislosti
Rozhodnutí Exxonu přichází v době, kdy stále více průmyslových firem varuje před ztrátou konkurenceschopnosti Evropy. Vysoké ceny energií, složité regulační prostředí a rostoucí konkurence ze strany Číny a USA podle mnohých ztěžují nové investice.
Z ekologického pohledu by tento krok mohl znamenat zpomalení rozvoje chemické recyklace na kontinentu, a tím i ztížení cílů EU v oblasti recyklace plastů.
ExxonMobil upozorňuje, že pokud budou pravidla přijata v navržené podobě, projekty v Evropě budou ekonomicky neudržitelné. V krajním případě může dojít i k přesunu investic mimo EU.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.