ExxonMobil trvale odstaví parní krakovací jednotku v Singapuru – další krok v konsolidaci petrochemického průmyslu

ExxonMobil odstaví starší parní krakovací jednotku v Singapuru od března 2026, uzavření bude dokončeno do června.
Důvodem je nadměrná nabídka na trhu a ztrátovost výroby, zejména kvůli čínské konkurenci.
V provozu zůstává novější jednotka z roku 2013 a společnost rozšiřuje výrobu v Číně.
Společnost ExxonMobil plánuje od března 2026 trvale odstavit svou starší parní krakovací jednotku na ostrově Jurong v Singapuru, uvedly čtyři zdroje obeznámené se situací. Úplné uzavření zařízení by mělo být dokončeno do června, což je součástí širšího trendu snižování kapacit v globálním petrochemickém průmyslu kvůli nadměrné nabídce a klesající ziskovosti, zejména pod vlivem čínské nadprodukce.
Dotyčná jednotka byla uvedena do provozu v roce 2002 a v posledních dvou letech již ExxonMobil postupně omezoval dodávky zákazníkům v regionu a nyní se připravuje na přesměrování odběratelů k jiným etylénovým producentům v Singapuru.
V provozu nadále zůstane druhá krakovací jednotka, spuštěná v roce 2013, s kapacitou 1,1 milionu tun etylénu ročně. ExxonMobil se zároveň letos pustil do nové produkce v čínském městě Chuizhou, kde otevřel krakovací jednotku s kapacitou 1,6 milionu tun ročně, což ukazuje na přesun priorit směrem k čínskému trhu.
Po odstavení staré jednotky zvažuje Exxon možnost pokračovat v provozu některých návazných polyolefinových zařízení prostřednictvím nákupu externí suroviny, pokud to ekonomické podmínky dovolí. Analytici ale varují, že bez extrémně levných cen olefinů je tento model dlouhodobě neudržitelný.
Uzavření zařízení přichází zároveň s širší reorganizací aktivit Exxonu v Singapuru. V říjnu firma oznámila, že do roku 2027 propustí 10–15 % místních zaměstnanců. Letos také prodala svou síť čerpacích stanic v Singapuru firmě Chandra Asri. Naopak v září uvedla do provozu novou rafinérskou jednotku v rámci své singapurské rafinérie o kapacitě 592 000 barelů denně.
Graf XOM.US (D1)
Akcie ExxonMobil aktuálně rostou a obchodují se kolem 118,60 USD, čímž se přibližují k lokálním maximům z listopadu. Cena se odrazila od oblasti podpory tvořené klouzavým průměrem EMA 50 (115,22 USD) a zároveň zůstává nad dlouhodobým SMA 100 (112,27 USD). Tento technický odraz je pozitivní signál, který může znamenat pokračování růstového trendu. RSI dosahuje hodnoty 55,7, což značí neutrální nastavení bez překoupenosti, a tedy prostor pro pokračující růst bez rizika obratu v krátkodobém horizontu.
Z hlediska technických úrovní je nyní nejbližší rezistence v zóně 119–120 USD, jejíž proražení by mohlo otevřít prostor pro útok na vyšší maxima. Naopak oblast 115–115,50 USD funguje jako důležitá krátkodobá podpora – odraz z této úrovně ukazuje na aktivitu kupců.
Zdroj: xStation5
