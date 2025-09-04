ExxonMobil zvažuje prodej evropských chemických závodů kvůli clům a levné konkurenci z Asie

Společnost ExxonMobil podle informací deníku Financial Times zvažuje prodej svých chemických provozů v Belgii a ve Velké Británii, v reakci na rostoucí tlak na evropský chemický sektor. Ten čelí narušení globálního obchodu kvůli americkým clům a zvýšené konkurenci z Asie, zejména z Číny.
Podle dvou zdrojů obeznámených se situací již ExxonMobil zahájil předběžná jednání s poradci o možném prodeji, který by mohl vynést až 1 miliardu USD. Mezi dotčené aktiva patří například etylénový závod ve skotském Fife a více výrobních zařízení v Belgii. Firma údajně zvažovala i možnost jejich úplného uzavření. ExxonMobil se k těmto spekulacím odmítl oficiálně vyjádřit.
Tlak na evropský chemický průmysl sílí
Evropský chemický sektor se stále nevzpamatoval z energetické krize v roce 2022. Nově jej navíc oslabují americká dovozní cla, která komplikují dodavatelské řetězce a zpožďují objednávky. Současně se zvyšuje dovoz levnějších produktů z Asie, což snižuje konkurenceschopnost evropských producentů.
ExxonMobil není jediný, kdo přistupuje k revizi svých evropských aktivit. Podobné kroky již podnikly firmy jako LyondellBasell, která letos prodala část svých aktiv v oblasti olefinů a polyolefinů, a Sabic, jež také omezila své působení v Evropě.
Odchod z Evropy pokračuje
V květnu Exxon oznámil, že vstoupil do exkluzivních jednání o prodeji francouzské Esso, své většinově vlastněné dceřiné společnosti, kanadské skupině North Atlantic.
Graf XOM.US (D1)
Akcie ExxonMobil se aktuálně obchodují na ceně 111,91 USD a v posledních dnech zaznamenaly pozitivní růstový impuls Cena se nyní nachází nad klouzavými průměry EMA 50 (109,88 USD) a SMA 100 (108,27 USD), což je býčí signál, potvrzující obrat z předchozí konsolidace. RSI dosahuje hodnoty 54,7, tedy v mírně růstové zóně bez známek překoupenosti, což dává akciím prostor pro další růst. MACD se nachází v pozitivním teritoriu a jeho linie se rozbíhají, což ukazuje na zrychlující pozitivní momentum. Krátkodobým cílem může být oblast rezistence kolem 116 USD, kde se nachází předchozí maxima ze srpna. Klíčová podpora se nyní nachází kolem úrovně 108 USD, zatímco nejbližší rezistence je v pásmu 113–116 USD.
Zdroj: xStation5
