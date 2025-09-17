FedEx čeká pokles zisku kvůli novým celním pravidlům na balíky z Číny a dalších zemí

Společnost FedEx čelí negativnímu dopadu na zisk za uplynulé čtvrtletí kvůli zrušení výjimky „de minimis“, která dříve umožňovala dovoz balíků do hodnoty 800 USD bez celních poplatků. Tato změna byla iniciována prezidentem Donaldem Trumpem a vstoupila v platnost 2. května pro Čínu a Hongkong, následně 29. srpna i pro zbytek světa.
Tyto výjimky se přitom týkaly přibližně 1,4 miliardy balíků ročně, z nichž zhruba tři čtvrtiny pocházely právě z Číny a Hongkongu. FedEx, který je silně orientován na leteckou přepravu zásilek z Asie do USA, tak čelí přímému zásahu do svého byznysu. Finanční ředitel společnosti, John Dietrich, již v srpnu odhadl ztrátu způsobenou novými tarify na cca 170 milionů USD jen za poslední čtvrtletí – což odpovídá asi 0,8 % z celkových tržeb.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Analytici z Deutsche Bank a Morgan Stanley upozorňují, že dopad na výnosy může být větší, než trh očekává, především pokud dojde k dalšímu poklesu objemu zásilek od e-retailerů typu Temu nebo Shein, které byly na výjimky zcela závislé. UPS již dříve oznámil pokles průměrného denního objemu zásilek o téměř 35 % během května a června v důsledku stejných opatření.
Akcie FedEx se aktuálně obchodují kolem 228 USD, přičemž za poslední rok oscilují v širokém pásmu 194–308 USD, odrážejícím nejistotu spojenou s americkou celní politikou. Očekává se, že společnost nevydá celoroční výhled, což ještě více zvyšuje napětí před zveřejněním výsledků.
Zároveň s tím, jak se blíží vánoční sezóna, kdy tradičně roste poptávka po letecké přepravě, zůstává poptávka po nákladní přepravě nadále utlumená – především ze strany průmyslových zákazníků a výrobců.
FedEx může částečně kompenzovat ztrátu díky bohatším zákazníkům, kteří nadále nakupují zboží v hodnotách blížících se původnímu limitu 800 USD. Firma by také mohla získat část trhu od poštovních operátorů, kteří nyní čelí výzvě spojené s rychlým zaváděním systémů pro výběr cel.
Celkově však konec de minimis výjimek přináší nový tlak na přepravní sektor, zejména pro firmy silně zapojené do globálního e-commerce z Asie.
Graf FDX.US (D1)
Akcie společnosti FedEx se aktuálně obchodují na úrovni 227,59 USD a již několik týdnů se pohybují v úzkém konsolidačním pásmu, bez výrazného směru. Cena se nachází mezi klouzavými průměry – EMA 50 (228,15 USD) a SMA 100 (225,88 USD), což potvrzuje neutrální technické nastavení.mRSI na úrovni 49,5 poukazuje na rovnováhu mezi kupci a prodejci, tedy žádné extrémní tržní podmínky.
Cena FDX se od června pohybuje víceméně horizontálně, bez jasného průrazu nad předchozí maxima nebo minima. Krátkodobě zůstává rozhodující oblast kolem 228–230 USD jako rezistence, zatímco úroveň 223–224 USD může fungovat jako podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.