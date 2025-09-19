FedEx překvapil Wall Street silným ziskem navzdory obchodním překážkám

Akcie společnosti FedEx posílily v předobchodní fázi v pátek o 5 %, poté co firma oznámila lepší než očekávané výsledky za čtvrtletí. Investory potěšil růst zisku i tržeb, a to i přes přetrvávající nejistoty spojené s globálními cly a ukončením výjimky „de minimis“ pro nízce oceňované zásilky.
FedEx dokázal ochránit svou ziskovost díky agresivnímu snižování nákladů – odstavil část flotily letadel, uzavřel některé provozy a sloučil vybrané divize. Tato opatření jsou součástí širšího úsporného plánu v hodnotě 1 miliardy USD pro fiskální rok končící v květnu 2026.
Provozní marže vzrostla z 5,2 % na 6 %, což odráží zlepšující se efektivitu i odolnost americké spotřebitelské poptávky. K pozitivnímu výsledku přispěl také 5% nárůst domácího průměrného denního objemu zásilek.
Navzdory obavám z dopadů změn celní politiky, jako je ukončení výjimky „de minimis“, FedEx oznámil meziroční nárůst upraveného zisku na akcii z 3,60 USD na 3,83 USD, zatímco analytici očekávali pokles.
Společnost přiznala, že globální celní opatření a konec výjimky pro zásilky z Číny a Hongkongu snížily tržby za první čtvrtletí o 150 milionů USD – a tento dopad by se měl opakovat každý kvartál. Celkový dopad obchodní politiky na fiskální rok 2026 odhaduje FedEx na 1 miliardu USD.
I přes 3% pokles mezinárodních exportních objemů zaznamenal FedEx celkově 4% růst průměrného denního objemu zásilek a 2% nárůst tržeb na balík.
Akcie FedEx se aktuálně obchodují s poměrem P/E 11,83 na bázi očekávaného 12měsíčního zisku, mírně pod konkurentem UPS (12,04). Obě společnosti však letos zaostávají za širším trhem, což souvisí s oslabující průmyslovou poptávkou a přechodem zákazníků na levnější pozemní přepravu.
Z pohledu investorů výsledky ukazují, že FedEx i přes makroekonomické tlaky a regulační změny nachází efektivní cestu, jak stabilizovat marže a udržet růst, což z něj může učinit atraktivnější investici i v náročném tržním prostředí.
Graf FDX.US (D1)
Akcie společnosti FedEx se aktuálně obchodují na úrovni 226,51 USD, přičemž cena se stabilizovala v těsné blízkosti klouzavých průměrů SMA 100 (226,13 USD) a EMA 50 (228,00 USD). Po dlouhodobém sestupném trendu, který dominoval trhu od listopadu 2024 až do března 2025, se akcie dostaly do postupné konsolidace. V posledních týdnech se pohybují převážně do strany, bez výrazného trendu.
Zdroj: xStation5
