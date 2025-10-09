Ferrari zklamalo výhledem: Akcie zažily největší pád od roku 2016

-
Akcie Ferrari spadly o 14 %, nejvíce od roku 2016.
-
Firma zveřejnila mírně zvýšený letošní výhled, ale dlouhodobě zpomalila tempo růstu.
-
Výhled EBITDA pro rok 2030 (3,6 mld. EUR) odpovídá pouze 6% ročnímu růstu, dříve se počítalo s 10 %.
-
Ferrari snížilo cíl pro elektromobily z 40 % na 20 % do roku 2030, první EV model Elettrica přijde v roce 2026.
-
Akcie automobilky Ferrari NV se dnes propadly až o 14 %, což představuje největší intradenní pokles od roku 2016. Důvodem byla opatrná prognóza společnosti, která nesplnila očekávání investorů, přestože došlo k mírnému navýšení letošního výhledu.
Na setkání s investory v Maranellu Ferrari oznámilo, že letošní tržby dosáhnou alespoň 7,1 miliardy eur, což je jen mírné navýšení oproti předchozímu cíli ve výši 7 miliard. Upravený zisk EBITDA by měl být minimálně 2,72 miliardy eur, dříve firma očekávala alespoň 2,68 miliardy.
Zklamání však přišlo zejména s dlouhodobou vizí do roku 2030. Firma očekává tržby ve výši 9 miliard eur a EBITDA minimálně 3,6 miliardy eur, což odpovídá ročnímu tempu růstu pouze 6 %. Pro srovnání: v roce 2022 Ferrari počítalo s tempem 10 % ročně. Analytici, například Tom Narayan z RBC Capital Markets, označili nový výhled za příliš konzervativní a trh na to reagoval silně negativně.
Ferrari také snížilo ambice v oblasti elektromobility. Zatímco v roce 2022 firma plánovala, že v roce 2030 budou elektromobily tvořit 40 % nabídky, nově počítá pouze s 20 %. První čistě elektrický model Elettrica má debutovat již v příštím roce, ale očekávání ohledně rychlého přechodu na elektřinu firma výrazně zmírnila.
Situaci ztěžuje i globální ochlazení poptávky po luxusním zboží, nejistota kolem celních tarifů a slabé výsledky v Číně, kde Ferrari zatím nedokázalo znovu nastartovat růst.
Graf RACE.US (D1)
Akcie společnosti Ferrari se po oznámení konzervativního výhledu prudce propadly a aktuálně se obchodují na úrovni 478,68 USD. Tím se dostaly těsně pod důležité technické úrovně, konkrétně pod klouzavé průměry EMA 50 (479,65 USD) a SMA 100 (479,24 USD), které dosud sloužily jako podpora. Proražení těchto hladin může naznačovat oslabení býčího trendu a zvýšené riziko dalšího poklesu. RSI kleslo na hodnotu 49,0, což je neutrální úroveň, ale směr dolů potvrzuje rostoucí prodejní tlak. MACD se nachází pod signální linií a vstoupil do negativního teritoria (−3,02), což dále potvrzuje zhoršující se momentum a převahu medvědů.
Z technického pohledu bude klíčové sledovat, zda se cena dokáže vrátit nad klouzavé průměry, nebo zda dojde k jejich potvrzenému proražení, což by mohlo vést k dalšímu poklesu směrem k předchozím supportům v pásmu 460–465 USD.
Zdroj: xStation5
