Ford a GM jednají o záchranném financování pro First Brands

Ford a GM jednají o finanční injekci pro svého klíčového dodavatele First Brands, který je v bankrotu.
Firma dodává zásadní díly pro modely jako Ford F-150, což zvyšuje tlak na rychlé řešení.
Pravděpodobné financování formou předplatby dílů, které mají automobilky obdržet.
First Brands již zahájila uzavírání některých provozů a hledá strategické kupce.
Ford a General Motors se zapojily do intenzivních jednání o záchranném financování pro amerického dodavatele autodílů First Brands Group, který se nachází v konkurzním řízení podle kapitoly 11. Podle zdrojů deníku Financial Times mají automobilky zájem udržet firmu v chodu alespoň po dobu reorganizace, aby nebyla narušena výroba jejich vozů.
Diskuse se zaměřují na předplacené dodávky dílů, což by umožnilo First Brands získat tolik potřebnou hotovost a zároveň pokračovat v zásobování klíčových výrobců. I když se na jednáních podílí více automobilek, Ford je podle dostupných informací nejvíce ohrožen, a to zejména kvůli závislosti na dodávkách stěračových komponent pro svůj model F-150, který patří k nejprodávanějším vozům v USA.
First Brands, se sídlem v Ohiu, v pondělí oznámila, že zahájila ukončování části svých severoamerických operací, včetně značek Brake Parts, Cardone a Autolite, zatímco jiné části společnosti zůstávají v provozu. Firma zároveň aktivně hledá kupce – a to jak pro jednotlivá aktiva, tak i pro případný odprodej celé společnosti.
Dodavatel, který podal návrh na ochranu před věřiteli v září 2025, přiznal závazky v rozmezí 10 až 50 miliard USD, přičemž majetek odhaduje na 1 až 10 miliard USD. Celý restrukturalizační proces by měl být zakončen buď prodejem společnosti, nebo jejích částí, což by mělo First Brands umožnit vystoupit z bankrotu.
Ford (D1)
Akcie automobilky Ford se aktuálně obchodují na úrovni 13,47 USD, kde se odrazily od klouzavého průměru EMA 50 (13,35 USD). Tato úroveň zatím slouží jako důležitá technická podpora. SMA 100 (12,78 USD) poskytuje další oporu v případě hlubší korekce. RSI se nachází na 50,2 bodech, což ukazuje na rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem. Krátkodobě je klíčové sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50 – prolomení by mohlo vést k poklesu k úrovni SMA 100.
Zdroj: xStation5
General Motors (D1)
Akcie GM se obchodují na úrovni 79,60 USD a podobně jako Ford se nachází v těsné blízkosti EMA 50 (77,63 USD). Tato úroveň zatím zafungovala jako podpora a zastavila předchozí mírný pokles. SMA 100 (69,97 USD) zůstává vzdálená, což značí silný střednědobý růstový trend. RSI je na hodnotě 51,5, což značí neutrální stav a prostor pro další pohyb oběma směry.
Zdroj: xStation5
