Nio poprvé v zisku. Přelomový výsledek ale kalí obavy o rok 2026 ⚡

Čínská automobilka Nio dosáhla historického milníku, když poprvé vykázala čtvrtletní provozní zisk. Ve čtvrtém čtvrtletí firma vytvořila provozní zisk 807,3 milionu jüanů, zatímco o rok dříve byla ve ztrátě kolem 6 miliard jüanů. Jde o výrazný obrat po letech vysokého spalování hotovosti a důležitý signál, že se byznys model společnosti začíná stabilizovat.
Výsledky podpořil hlavně silný růst tržeb a dodávek. Tržby meziročně vyskočily o 76 % na 34,65 miliardy jüanů, čímž překonaly očekávání analytiků. Upravený čistý zisk dosáhl 726,8 milionu jüanů a marže na vozidlech se zlepšila z 13,1 % na 18,1 %. To naznačuje lepší efektivitu výroby i silnější cenovou pozici firmy.
Za zlepšením stojí i širší produktová strategie. Vedle prémiové značky Nio se firmě daří oslovovat širší trh prostřednictvím značek Onvo a Firefly, které míří do cenově dostupnějšího segmentu mezi 100 tisíci až 250 tisíci jüany. Právě zde je čínský trh elektromobilů nejvíce konkurenční, ale zároveň nabízí prostor pro vyšší objemy prodejů. Ve čtvrtletí firma dodala rekordních 124 807 vozů, což představuje meziroční růst o více než 70 %.
Výhled na nejbližší období zůstává optimistický. Nio očekává, že v aktuálním čtvrtletí dodá až 83 tisíc vozů, což by znamenalo téměř dvojnásobek proti prvnímu čtvrtletí roku 2025. Přesto nad firmou visí rostoucí nejistota, protože čínský trh elektromobilů začíná zpomalovat. Slábnoucí poptávku zhoršuje ústup některých dotací a sílící konkurence od technologicky silných hráčů, jako jsou Xiaomi nebo projekty podporované Huawei.
Další výzvou je i samotná klíčová výhoda Nia, tedy systém výměnných baterií. Ten nyní čelí většímu tlaku poté, co BYD představil novou generaci ultra rychlého nabíjení a vylepšené baterie. Pokud se rychlost nabíjení začne přibližovat výměně baterie, bude muset Nio investorům i zákazníkům znovu dokazovat, že jeho nákladná infrastruktura má dlouhodobě smysl. Firma zatím vybudovala více než 3 700 výměnných stanic, v roce 2026 chce přidat dalších 1 000 a do roku 2030 míří na metu přes 10 tisíc stanic.
Nio tak sice ukázalo, že se dokáže dostat do zisku, ale další měsíce prověří, zda půjde o trvalý obrat, nebo jen silné čtvrtletí v čím dál náročnějším prostředí.
