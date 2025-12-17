Ford ruší bateriový kontrakt s LG v hodnotě 6,5 miliardy USD: trh s elektromobily zpomaluje

-
Ford zrušil bateriový kontrakt s LG Energy v hodnotě 6,5 miliardy USD kvůli zpomalení plánů v oblasti elektromobilů.
-
Krok navazuje na škrtání projektů, jako je elektrický F-Series, a zúčtování 19,5 mld. USD ve ztrátách.
-
Jde o silný signál zpomalujícího tempa v celém EV sektoru, a to nejen v USA, ale i v Evropě.
-
Dopady na LG Energy mohou být výrazné, protože objednávka představovala více než třetinu jejích ročních tržeb.
-
Americká automobilka Ford Motor Co. oficiálně zrušila objednávku baterií od jihokorejské LG Energy Solution Ltd. v hodnotě 9,6 bilionu wonů (6,5 miliardy USD). Rozhodnutí přichází v návaznosti na zpomalení plánů v oblasti elektromobility, které Ford v posledních měsících výrazně přehodnocuje.
Podle regulačního oznámení LG Energy bylo o zrušení informováno ve středu. Celková částka odpovídá více než třetině ročních tržeb společnosti LG Energy Solution, což z incidentu činí jeden z největších výpadků objednávek v historii firmy.
Elektromobilní strategie Fordu v obratu
Zrušení kontraktu není izolovaným krokem. Ford již dříve oznámil, že: zruší výrobu elektrické verze modelu F-Series (elektrický pick-up), zúčtoval 19,5 miliardy USD ztrát spojených s elektromobilním segmentem, rozpouští společný podnik v oblasti baterií s dalším korejským partnerem, SK Innovation.
Tyto kroky ukazují, že Ford přehodnocuje celkovou strategii v oblasti EV (electric vehicles) a snaží se omezit ztráty v prostředí, kde náklady, poptávka i konkurence vytvářejí značný tlak.
Širší tržní kontext: ochlazení v sektoru EV
Odstoupení Fordu od kontraktu přichází v době, kdy:
- Evropská komise ustupuje od nejambicióznějšího harmonogramu pro ukončení spalovacích motorů, což snižuje tlak na výrobce i spotřebitele.
-
Globální automobilky zpomalují expanzi v elektromobilitě, zejména kvůli vysokým nákladům na baterie, slabšímu zájmu na některých trzích a obavám ze ziskovosti.
Zrušení kontraktu se odrazilo i na akciích LG Energy, které ještě před oznámením klesly o 0,6 % na 415 500 wonů. Vzhledem k rozsahu výpadku lze očekávat další tlak na akcie i důvěru investorů.
Graf F.US (D1)
Akcie společnosti Ford se aktuálně obchodují na ceně 13,63 USD a po nedávném růstu testují vyšší cenové úrovně. Cena se nachází nad klouzavými průměry EMA 50 (12,88 USD) a SMA 100 (12,21 USD), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI se pohybuje na hodnotě 60,0, což značí pozitivní momentum bez známek překoupenosti.
Z technického pohledu akcie vytvořily vyšší lokální maximum a pokud cena udrží úroveň nad 13,44 USD, může následovat pokus o průraz nedávného maxima kolem 13,73 USD. Naopak nejbližší podpora se nachází v zóně 12,88–13,00 USD, kde leží EMA 50 a předchozí úroveň konsolidace.
Zdroj: xStation5
