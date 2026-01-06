Ford v roce 2025 zvýšil prodeje v USA o 6 % díky zájmu o hybridy a dostupné pick-upy

-
Ford zvýšil roční prodeje v USA o 6 % na více než 2,2 milionu vozů.
-
Prodeje hybridů vzrostly o téměř 22 %, což znamená nejlepší výsledek v historii značky.
-
Pick-up Ford Maverick zaznamenal nárůst prodejů o 18 %, díky své cenové dostupnosti.
-
Firma zároveň omezila své EV plány a odepsala 19,5 miliardy USD v reakci na pokles poptávky a změny v politice USA.
Americká automobilka Ford oznámila, že její prodeje v USA za rok 2025 vzrostly o 6 %, a to i navzdory celkovému zpomalení poptávky po elektromobilech. Klíčem k úspěchu byly hybridní modely a zejména dostupný pick-up Maverick, které pomohly firmě kompenzovat pokles v oblasti bateriových EV.
Ford dodal v roce 2025 celkem 2 204 124 vozů, oproti 2 078 832 kusům v předchozím roce. Tento výsledek přichází v době, kdy i další velcí hráči jako Toyota, Hyundai a General Motors oznámili růst prodejů, a to i přes komplikace způsobené cly a zrušením federální daňové úlevy na EV ve výši 7 500 USD.
Hybridy a Maverick jako tahouni růstu
Rok 2025 byl pro Ford nejúspěšnější v oblasti hybridních vozů – jejich prodeje vzrostly o 22 % na 228 072 kusů. Zároveň pokračovala silná poptávka po kompaktním pick-upu Ford Maverick, jehož prodeje se zvýšily o 18 % na 155 051 vozů. „Prodeje Mavericku měly zásadní dopad na to, jak jsme dokázali nabídnout cenově dostupné modely na trhu,“ uvedl Andrew Frick, šéf divize spalovacích a elektrických vozidel Fordu.
Elektromobily na ústupu
Na konci roku Ford oznámil odpis ve výši 19,5 miliardy USD a zrušení několika plánovaných elektromobilů. Tento krok odráží celkový ústup od EV v odvětví, podpořený politikou administrativy Donalda Trumpa a slábnoucí poptávkou.
Spotřebitelé se kvůli vysokým cenám vozidel častěji orientovali na základní a cenově dostupnější verze, což přispělo k lepšímu prodejnímu výsledku Fordu i přes složité makroekonomické podmínky.
Graf F.US (D1)
Akcie automobilky Ford se aktuálně obchodují na úrovni 13,45 USD, přičemž se odrazily od 50denního klouzavého průměru EMA (13,05 USD) a zůstávají stabilně nad 100denním SMA (12,48 USD). Technický obrázek naznačuje udržení býčí struktury, a to i přes volatilní prostředí na automobilovém trhu. RSI se pohybuje na 56,2 bodech, což značí neutrální až mírně pozitivní momentum bez známek překoupení. Cena se po několikatýdenní konsolidaci odrazila od průměrů a snaží se znovu navázat na předchozí růstový trend.
Zdroj: xStation5
