Francie zpřísňuje podmínky pro výrobu minerální vody Perrier od Nestlé

Nestlé může nadále využívat dvě studny pro výrobu vody Perrier, ale za nových regulačních podmínek.
Do 12 měsíců musí firma předložit studii o vlivu filtrace na mikrobiom vody.
Tříleté studny zůstávají trvale mimo provoz, nelze je použít pro produkci.
Firma musí po dobu dvou let provádět rozšířenou kontrolu kvality vody.
Francouzský region Gard povolil společnosti Nestlé nadále využívat dvě studny, které zásobují slavnou značku Perrier, avšak za přísnějších podmínek. Rozhodnutí přichází po měsících tlaku ze strany regulačních úřadů a podezření na používání nelegálních metod úpravy vody, které otřásly důvěrou ve francouzský trh s balenou vodou.
Nestlé podalo nové žádosti o schválení v létě poté, co přešlo na novou metodu mikrofiltrace, jež má zabránit mikrobiologické kontaminaci, aniž by došlo ke změně minerálního složení vody. Místní úřady však nařídily, že firma musí do 12 měsíců předložit studii, která vyhodnotí dopad této filtrace na mikrobiom vody.
Dále Nestlé musí provádět rozšířené bezpečnostní testy vody po dobu dvou let, po jejichž uplynutí bude nutné předložit přehodnocení kvality vody. Kromě toho úřady rozhodly, že další tři studny, které byly dříve odstaveny z provozu, již nebudou smět být využívány pro produkci minerální vody Perrier.
Napětí mezi regulátory a výrobcem eskalovalo poté, co média odhalila, že několik producentů minerálních vod údajně používalo nepovolené metody úpravy vody. Nestlé sice obvinění odmítlo a hájí se tím, že mikrofiltrace je bezpečná, avšak úřady v červenci nařídily výměnu původního filtračního zařízení o velikosti 0,2 mikronu za méně jemnou variantu 0,45 mikronu.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie společnosti Nestlé se aktuálně obchodují na úrovni 78,98 CHF, přičemž se po několikatýdenní konsolidaci posunuly výše a dostaly se nad důležitou technickou úroveň EMA 50 (78,53 CHF). To naznačuje možný návrat pozitivního momentum po předchozím poklesu. Zároveň se cena nachází nad SMA 100 (76,40 CHF), což posiluje technický obrázek ve prospěch kupců. RSI se nachází v neutrálním pásmu a odráží rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Není tedy zatím známka ani překoupení, ani přeprodanosti.
Z technického hlediska tedy Nestlé vyslalo první pozitivní signály, přičemž klíčové bude, zda se kurz udrží nad úrovní 78,50 CHF. V takovém případě by mohlo dojít k testu rezistenčních úrovní v pásmu 80–82 CHF. Naopak selhání a pokles pod EMA 50 by signalizoval návrat do bočního trendu.
Zdroj: xStation5
