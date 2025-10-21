GE Aerospace: Rekordní tržby a nová historická maxima ✈️

-
GE Aerospace potěšila investory, když překonala očekávání téměř ve všech oblastech
-
Tržby i zisky výrazně vzrostly, navzdory pouze mírnému růstu nových zakázek
-
Obě divize – vojenská i civilní – rostou rychlým tempem
-
Dodavatelský řetězec zůstává silný a spolehlivý
-
Společnost zvýšila celoroční výhled
GE Aerospace, dceřiná společnost giganta General Electric, je globálním lídrem v oblasti leteckého pohonu, servisních řešení a obranných systémů.
Dnes, před začátkem burzovní seance, společnost zveřejňuje výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku.
GE Aerospace provozuje rozsáhlou flotilu komerčních i vojenských motorů a její kondice má zásadní význam pro globální letecký a obranný sektor.
GE Aerospace: Výsledky nadchly investory, nové historické maximum
GE Aerospace potěšila investory, když akcie otevřely s růstem přes 4 % a dosáhly nového historického maxima.
Ve třetím čtvrtletí společnost oznámila, že objednávky vzrostly meziročně o 2 % a provozní zisk se zvýšil o 26 % oproti stejnému období loňského roku.
Rostl také zisk na akcii (EPS) a volné peněžní toky – EPS vzrostl o 44 % a free cash flow o přibližně 30 %.
📊 Číselně:
-
Free cash flow: 2,4 miliardy USD (+30 % y/y)
-
Upravený EPS: 1,66 USD (+44 % y/y)
To znamená, že kromě růstu tržeb společnost výrazně zlepšila provozní efektivitu a konverzi hotovosti.
Výkonnost podle segmentů:
Commercial Engines & Services (CES):
-
Poptávka po službách (údržba, náhradní díly) vzrostla o 32 % y/y
-
Tržby ze služeb stouply o 28 % y/y
Defense & Propulsion Technologies (DPT):
-
Tržby vzrostly o 26 % y/y
-
Zisk vzrostl o 75 %, což naznačuje výrazné zlepšení marží, lepší složení zakázek a úsporu nákladů
Silný dodavatelský řetězec a vyšší výhled
Společnost uvedla, že dodavatelský řetězec je stabilní – dodávky přicházejí včas z 95 %. To v kombinaci s rostoucí poptávkou dává vedení velkou důvěru, že růst nebude omezen nedostatkem materiálu či komponent.
🔺 Nejpozitivnější zprávou bylo zvýšení celoročního výhledu:
-
Růst tržeb: již ne „okolo 10 %“, ale vysoké desítky procent
-
Provozní zisk: navýšen o cca 300 milionů USD
-
Free cash flow: nově přes 7 miliard USD (původně 6 mld.)
Hodnocení a výhled
Třetí čtvrtletí ukazuje silnou kondici společnosti.
Přestože objednávky rostou jen mírně, firma dokáže zvyšovat provozní výsledky a generovat hotovost.
Hlavní hybnou silou jsou aftermarketové služby s vyššími maržemi než prodej nových motorů.
➡️ CES segment potvrzuje trend s 32 % růstem služeb a 28 % růstem tržeb ze služeb.
➡️ DPT segment s 75 % růstem zisku naznačuje dobrou kontrolu nákladů a lepší cenovou realizaci.
Zvýšení výhledu je často okamžikem, kdy trh začne akcii přecenit, s očekáváním pokračování trendu.
Silná tvorba hotovosti (FCF nad 7 miliard USD) vytváří prostor pro investice, vývoj technologií i potenciální výplaty akcionářům (buybacky, dividendy).
Rizika
-
Objednávky vzrostly pouze o 2 % y/y – nelze čekat skokový růst jako při postcovidovém oživení.
-
Trh práce v sektoru zůstává napjatý, stále existuje riziko výpadků, inflačního tlaku a vyšších mezd.
-
Vysoká srovnávací základna může v dalších kvartálech omezit tempo růstu.
-
Zvýšený výhled je pozitivní, ale zároveň nastavuje vysokou laťku – případné zklamání může vést k přecenění.
Shrnutí
GE Aerospace vykazuje silný vstup do Q4 a staví na pevných základech pro rok s rychlejším růstem tržeb i zisku.
Společnost ukazuje, že umí provozně růst a efektivně generovat cash flow – klíčové v kapitálově náročném technologickém průmyslu.
➡️ Pokud vedení udrží tempo a trh leteckých služeb dále poroste, akcie GE Aerospace mohou být zajímavou pozicí v rámci sektoru letectví/obrany.
Zároveň je důležité sledovat tempo růstu objednávek, protože dosavadní výsledky plynou zejména z mixu, dodávek a optimalizace, ne čistého objemového růstu.
GE.US (D1)
Zdroj: Xstation5
