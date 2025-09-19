GE Healthcare zvažuje prodej své čínské divize kvůli geopolitickým a tržním tlakům

Společnost GE Healthcare (GEHC) podle důvěryhodných zdrojů zvažuje prodej své čínské divize nebo hledání strategického partnera v regionu. Firma již podle všeho spolupracuje s poradci na analýze možných scénářů, přičemž úplný odprodej i dílčí prodej podílu jsou ve hře. Diskuze jsou však stále v rané fázi a zatím neexistuje přesné ocenění, ačkoliv se očekává, že hodnota jednotky by mohla dosahovat miliard dolarů.
Společnost Bloomberg ve čtvrtek jako první informovala o tomto zvažovaném kroku. Oficiální vyjádření GE Healthcare k možnému prodeji zatím nebylo poskytnuto, pouze mluvčí uvedl, že firma nereaguje na tržní spekulace, ale že nadále zůstává oddána poskytování zdravotní péče v Číně.
GE Healthcare působí v Číně skrze šest výrobních závodů a vyrábí zde mj. CT a MRI přístroje. Tržby z čínského trhu se ale v roce 2024 propadly přibližně o 15 %, přičemž hlavními důvody jsou cla, politické napětí a sílící domácí konkurence. Finanční ředitel společnosti v červenci oznámil, že firma hodlá přesouvat výrobní kapacity do zemí s příznivějším tarifním režimem.
Nejedná se o ojedinělý případ – americké firmy čelí v Číně zhoršujícím se podmínkám. Podle nedávného průzkumu Americké obchodní komory v Šanghaji je optimismus amerických firem ohledně jejich pětiletého výhledu v Číně na historickém minimu – pouze 41 % firem je pozitivních, což je pokles o 6 procentních bodů oproti loňsku.
Příklad GE následuje podobný krok společnosti Bristol Myers Squibb, která oznámila prodej 60% podílu ve své čínské farmaceutické joint venture.
Graf GEHC.US (D1)
Akcie společnosti GE Healthcare (GEHC) se aktuálně obchodují na ceně 74,00 USD, tedy těsně mezi EMA 50 (74,63 USD) a SMA 100 (73,21 USD). Po předchozím růstu do oblasti kolem 78 USD došlo k odmítnutí vyšších cen a návratu zpět k oblasti technických klouzavých průměrů, které nyní plní roli klíčové podpory. RSI se nachází na úrovni 48,1, tedy v neutrálním pásmu, což naznačuje absenci silného momenta ve směru nákupů či prodejů.
Technicky vzato se cena nyní testuje zóna 73–75 USD, která bude určující pro další krátkodobý vývoj. Udržení nad touto oblastí by mohlo vést k novému růstovému impulzu a pokusu o návrat k rezistenci kolem 78 USD. Průraz pod SMA 100 by naopak znamenal oslabení struktury a otevřel by cestu k hlubší korekci s možnou podporou v oblasti kolem 70 USD.
Zdroj: xStation5
