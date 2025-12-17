General Mills překonává očekávání – slevy a lepší balení přitáhly zákazníky

-
General Mills překonal očekávání analytiků, i když organické tržby klesly o 1 %.
-
Spotřebitelé více nakupují ve slevách, což firma dobře využila bez nutnosti masivních akcí.
-
Domácí vaření posiluje prodeje základních potravin v portfoliu společnosti.
-
Akcie reagovaly pozitivně, ale zaostávají za širším trhem (YTD -26 % vs. S&P 500 +16 %).
-
Společnost General Mills překvapila investory, když její tržby ve druhém fiskálním čtvrtletí překonaly odhady Wall Street. Firma dosáhla úspěchu díky kombinaci vylepšeného balení, cíleného marketingu a selektivního snižování cen, což pomohlo zmírnit pokles objemu prodeje.
I když organické tržby klesly meziročně o 1 %, výsledek byl lepší, než očekávali analytici. Objem prodeje se téměř nezměnil, což představuje výrazné zlepšení oproti 8% propadu v předchozím čtvrtletí.
Spotřebitelé nakupují více ve slevách
Generální ředitel Jeff Harmening upozornil, že spotřebitelé, zejména z nižších a středních příjmových skupin, jsou pod silným ekonomickým tlakem a častěji vyhledávají akce a slevy. Podle něj se ale nejedná o zvýšenou aktivitu ze strany výrobců: „Nejde o to, že bychom nabízeli více nebo větší slevy. Jde o to, že zákazníci jsou nuceni hledat cesty, jak ušetřit,“ uvedl Harmening.
Změna nákupního chování se projevuje také nárůstem domácího vaření, což nahrává značkám jako Cheerios, Betty Crocker nebo Old El Paso. I přes obecný pokles poptávky po zpracovaných potravinách si některé kategorie drží odolnost právě díky cenově citlivějším zákazníkům.
Výhled a reakce trhu
Společnost potvrdila svůj celoroční výhled, který počítá s organickými tržbami v pásmu od -1 % do +1 %. Akcie na zprávu reagovaly v předburzovním obchodování růstem až o 2,1 %, přesto však od začátku roku ztrácejí více než 26 %, zatímco index S&P 500 vzrostl o 16 %.
Graf GIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
