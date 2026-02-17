General Mills snižuje výhled: Slábnoucí spotřebitel tlačí tržby i zisky dolů

-
General Mills snížila výhled tržeb na pokles 1,5–2 %.
Očekávaný pokles zisku se prohloubil až na 20 %.
Slabá spotřebitelská důvěra a cenový tlak ovlivňují marže.
Akcie za rok oslabily o 18 % a zůstávají pod tlakem.
-
-
-
Společnost General Mills varovala před zhoršujícím se vývojem tržeb v fiskálním roce 2026. Výrobce značek jako Cheerios nově očekává pokles organických tržeb o 1,5 % až 2 %, zatímco předchozí výhled počítal s rozmezím od -1 % do +1 %.
Firma upozorňuje na slabou spotřebitelskou důvěru, zvýšenou nejistotu a volatilitu, které negativně ovlivňují růst kategorií i nákupní chování zákazníků. Spotřebitelé jsou citlivější na ceny a častěji omezují výdaje na značkové produkty.
Zhoršen byl také výhled ziskovosti. Upravený provozní zisk i upravený zisk na akcii mají letos v konstantní měně klesnout až o 20 %, oproti dříve očekávanému poklesu maximálně o 15 %. To naznačuje silnější tlak na marže.
Už v prosinci společnost reagovala na slabší poptávku snížením cen přibližně u dvou třetin svého severoamerického maloobchodního portfolia. Tento krok měl podpořit objemy prodeje, zároveň však zvyšuje tlak na ziskovost.
Akcie společnosti v předobchodní fázi oslabily o 3,5 % a za posledních 12 měsíců ztratily přibližně 18 %, což odráží obavy investorů z dlouhodobějšího zpomalování růstu.
Z investičního pohledu čelí General Mills kombinaci slabší poptávky, cenové konkurence a tlaku na marže. Pokud nedojde ke zlepšení spotřebitelské nálady nebo stabilizaci objemů prodeje, může zůstat akcie pod tlakem i v dalších čtvrtletích.
Graf GIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
