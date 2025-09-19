Generali a BPCE ruší rozvodovou pokutu, fúze v asset managementu ztrácí šance

Pojišťovna Generali a francouzská banka BPCE se podle zdrojů agentury Reuters dohodly na zrušení rozvodové pokuty ve výši 50 milionů eur, která by byla aktivována, pokud by neproběhla plánovaná fúze jejich divizí správy aktiv – Generali Investment Holding a Natixis. Tento krok usnadňuje oběma stranám možnost od transakce odstoupit.
Projekt čelí silnému odporu. Dva z největších akcionářů Generali – Delfin (holding dědiců zakladatele Ray-Banu Leonarda Del Vecchia) a stavební magnát Francesco Gaetano Caltagirone – se proti spojení ostře vymezili. Negativní reakce přišla také z Říma, kde vláda zdůraznila, že chce, aby italské úspory byly investovány primárně doma. Itálie má navíc speciální pravomoci blokovat transakce, pokud se jedná o strategická aktiva.
Jeden ze zdrojů uvedl, že BPCE je obezřetná i kvůli možným podmínkám, které by Řím mohl uvalit – inspirována nedávno zhrouceným pokusem banky UniCredit převzít Banco BPM, kde vláda rovněž zasáhla.
Celou situaci komplikuje i změna vlastnické struktury Mediobanky, největšího akcionáře Generali. Po převzetí ze strany Monte dei Paschi di Siena získali Delfin a Caltagirone efektivní kontrolu nad bankou. Neshody s dosavadním CEO Albertom Nagelem, dlouhodobým odpůrcem jejich vlivu, vyústily tento týden v jeho rezignaci spolu s celou správní radou.
Generali CEO Philippe Donnet již v dubnu naznačil, že nechce jít do otevřeného střetu s vládou, pokud by odpor proti dohodě přetrvával.
Graf G.IT (D1)
Akcie Generali se aktuálně obchodují na úrovni 32,61 EUR, tedy těsně nad klíčovou podporou tvořenou EMA 50 (32,83 EUR) a SMA 100 (32,42 EUR). Cena se po předchozím růstu do oblasti 34 EUR dostala do korekční fáze, přičemž nyní testuje hranici dlouhodobějších klouzavých průměrů, které jsou rozhodující pro udržení býčí struktury.
RSI (45,9) se nachází mírně pod neutrální zónou, což ukazuje na oslabení nákupního momenta, ale zatím bez signálu přeprodanosti. MACD klesá pod signální linii a histogram je v záporných hodnotách, což potvrzuje slábnoucí trend a zvýšený tlak na podporu kolem 32 EUR. Objemová struktura naznačuje, že kupci ztrácejí převahu a další vývoj bude záviset na tom, zda se cena udrží nad SMA 100.
Klíčové úrovně:
-
Podpora: 32,40–32,60 EUR (SMA 100 + EMA 50). Její proražení by otevřelo prostor k poklesu směrem k 31,40 EUR.
-
Rezistence: 33,80–34,20 EUR, tedy oblast posledních maxim. Návrat nad tuto zónu by znovu potvrdil pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
