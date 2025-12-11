Generální ředitel Altrie Billy Gifford odejde v roce 2026, nahradí ho finanční ředitel Sal Mancuso

-
CEO Billy Gifford odejde v květnu 2026, ale zůstane do konce roku jako konzultant.
Sal Mancuso, CFO od roku 2020, bude novým generálním ředitelem.
Heather Newman se stane novou finanční ředitelkou od května 2026.
Altria bude pokračovat v diverzifikaci mimo tradiční tabákové produkty.
Změny ve vedení tabákového giganta
Společnost Altria Group, výrobce značek jako Marlboro a Copenhagen, oznámila, že její generální ředitel Billy Gifford odejde v květnu 2026 do důchodu. Na jeho místo nastoupí současný finanční ředitel Salvatore “Sal” Mancuso. Gifford bude poté do konce roku 2026 působit jako konzultant, aby zajistil hladký přechod ve vedení.
Plynulé nástupnictví díky zkušenostem
Mancuso působí ve skupině Altria od roku 1990 a jako finanční ředitel od roku 2020. Představenstvo společnosti uvedlo, že jeho jmenování je výsledkem dlouhodobého nástupnického plánování, které zahrnovalo i externí kandidáty. Jeho úkolem bude vést firmu v době změn v odvětví a rostoucí konkurence.
Novou finanční ředitelkou bude Heather Newman
Současná ředitelka pro strategii a růst Heather Newman bude jmenována novou finanční ředitelkou Altrie s účinností od 14. května 2026. Newman je ve společnosti od roku 1999 a má zkušenosti s vedením klíčových obchodních iniciativ.
Výzvy před novým vedením
Odchod Gifforda přichází v době, kdy Altria čelí poklesu prodeje tradičních cigaret a snaží se diverzifikovat své portfolio o bezdýmné produkty a e‑cigarety. Nové vedení bude muset řešit také regulační tlaky a změny v preferencích spotřebitelů.
