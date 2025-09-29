Generální ředitel Barricku Mark Bristow rezignoval; Mark Hill jmenován prozatímním CEO a COO

Společnost Barrick Mining oznámila, že Mark Bristow odstoupil z funkce prezidenta a generálního ředitele poté, co stál v čele firmy téměř sedm let. Dočasným generálním ředitelem a zároveň provozním ředitelem byl jmenován Mark Hill.
Představenstvo v čele s Johnem Thorntonem potvrdilo, že již byla zahájena výběrová řízení na trvalého nástupce. Vyhledávání povede externí personální agentura.
Odkaz Marka Bristowa
Bristow přišel do Barricku v roce 2019 po fúzi s firmou Randgold Resources, kterou do té doby vedl. Pod jeho vedením došlo ke zefektivnění portfolia, snížení dluhu o 4 miliardy USD a návratu 6,7 miliardy USD akcionářům.
Mezi klíčové výzvy patřil spor s vládou Mali, kvůli kterému firma přišla o důl Loulo‑Gounkoto a zaúčtovala odpis přes 1 miliardu USD.
Změna vedení přichází ve stejný den, kdy Newmont oznámil odchod svého CEO Toma Palmera a jeho nástupkyni Nataschu Viljoen od začátku roku 2026.
Kdo je Mark Hill?
Mark Hill působí v Barricku od roku 2006. V posledních letech zodpovídal za regiony Latinské Ameriky a Asie a Pacifiku. Hrál klíčovou roli v rozhodnutí o zahájení průzkumu na projektu Fourmile v Nevadě, který je dnes považován za jedno z nejvýznamnějších zlatých nalezišť století.
Nyní bude vykonávat dvě funkce současně – COO a prozatímní CEO. Představenstvo uvedlo, že jeho hluboké znalosti firmy pomohou zajistit kontinuitu.
Reakce trhu a výzvy do budoucna
Zpráva o rezignaci byla trhem přijata pozitivně – akcie Barricku vzrostly o 2,6 % v předobchodní fázi. V roce 2025 akcie výrazně posílily díky rostoucí ceně zlata, přesto zaostávají za vývojem akcií Newmontu. Zdroj: xStation5
Společnost potvrdila, že plní letošní cíle produkce – mezi 3,15 až 3,5 milionu uncí zlata a až 230 000 tun mědi, přestože těžba v Mali zůstává pozastavena.
Mezi hlavní úkoly vedení nyní patří: řešení situace v Mali, pokrok na projektu Reko Diq v Pákistánu, stabilizace hlavních aktiv a nalezení trvalého výkonného ředitele.
