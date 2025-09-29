Generální ředitel Newmontu Tom Palmer oznámil odchod, nástupkyní bude Natascha Viljoen

Společnost Newmont Corporation oznámila, že její generální ředitel Tom Palmer odejde do důchodu k 31. prosinci 2025 po více než deseti letech ve firmě.
Palmer bude až do března 2026 působit v roli strategického poradce, aby zajistil hladké předání vedení.
Strategické vedení a transformační období
Palmer nastoupil do Newmontu v roce 2014 a v roce 2019 se stal generálním ředitelem. Během jeho působení společnost uskutečnila zásadní akvizice: Goldcorp, vytvoření společného podniku Nevada Gold Mines a nedávnou akvizici Newcrestu za 17 miliard USD, která výrazně rozšířila globální působnost společnosti.
Newmont pod jeho vedením konsolidoval aktiva a zaznamenal růst akcií i provozní efektivity.
Odchod Palmera přichází v krátkém sledu po rezignaci finanční ředitelky Karyn Ovelmen, kterou dočasně nahradil Peter Wexler.
Dvojí výměna vedení během jednoho roku signalizuje důležitou přechodovou fázi firmy.
Nová generální ředitelka: Natascha Viljoen
Od 1. ledna 2026 převezme vedení společnosti Natascha Viljoen, současná provozní ředitelka Newmontu.
Viljoen má více než 30 let zkušeností v těžebním průmyslu – působila ve vedení Anglo American, BHP, Lonmin a byla také generální ředitelkou Anglo American Platinum.
Uvnitř Newmontu je ceněna za důraz na provozní dokonalost, bezpečnost, práci s talenty a integraci portfolia.
Představenstvo společnosti vyjádřilo důvěru v její schopnosti vést Newmont v době proměnlivých výzev a globálních očekávání.
Výzvy a očekávání
K výměně vedení dochází v době nestability na těžebních trzích – kombinující tlak na ceny komodit, inflaci nákladů, ESG požadavky a napjatou kapitálovou strukturu.
Hlavním úkolem nové CEO bude zajistit kontinuitu, zejména v souvislosti s nedávno získanými provozy Newcrest.
Investoři budou sledovat, jak zvládne přechodové období po Palmerovi i dřívější výměně CFO.
Úspěch bude záviset na rovnováze mezi inovacemi, provozní efektivitou a finanční disciplínou.
