Generální ředitel Yext nabízí převzetí společnosti za 1,1 miliardy dolarů

Společnost Yext Inc., specializující se na správu digitálních informací, se dostala do centra pozornosti po oznámení o návrhu odkupu od vlastního generálního ředitele. Michael Walrath, který zároveň zastává funkci předsedy představenstva, podal nezávaznou nabídku na odkoupení všech akcií společnosti, které ještě nevlastní. Hotovostní nabídka ve výši 9,00 USD za akcii oceňuje Yext na přibližně 1,1 miliardy dolarů, což představuje 11,2% prémii oproti poslední závěrečné ceně akcie.
Strategický záměr návrhu
Ve svém dopise představenstvu Walrath zdůraznil, že společnost učinila značný pokrok v oblasti restrukturalizace a vytváření podmínek pro dlouhodobý růst. Podle něj by převod na soukromou společnost umožnil větší flexibilitu a strategické zaměření bez tlaku veřejného trhu. Sám Walrath vlastní přibližně 2,8 % společnosti a uvedl, že financování odkupu by bylo zajištěno prostřednictvím externích investorů, jejichž identita zatím nebyla zveřejněna.
Představenstvo společnosti návrh přijalo a zřídilo zvláštní výbor nezávislých členů, který má za úkol nabídku posoudit a zvážit i jiné strategické možnosti. To naznačuje, že společnost je otevřená jednání, ale zároveň se snaží maximalizovat hodnotu pro akcionáře.
Finanční výsledky a reakce trhu
Navzdory mírnému růstu tržeb v roce 2025 – celkové výnosy dosáhly 421 milionů USD, což je meziroční nárůst o 4 % – Yext oznámil výrazné prohloubení ztráty. Čistá ztráta se zvýšila na 27,9 milionu USD z předchozích 2,6 milionu USD. Společnost částečně přičítá tuto ztrátu vyšším provozním nákladům a jednorázovým restrukturalizačním výdajům.
Po oznámení nabídky akcie společnosti prudce vzrostly o téměř 11 %, přičemž cena se poprvé od začátku roku 2023 dostala nad hranici 9 USD. Tento růst naznačuje pozitivní reakci investorů nejen na samotnou nabídku, ale i na možnost konkurenčních nabídek. Zdroj: xStation5
Stažení výhledu a další kroky
Vzhledem k probíhajícímu posuzování nabídky společnost stáhla svůj dříve zveřejněný výhled pro fiskální rok 2026 a zrušila plánovaný konferenční hovor k výsledkům. Podle vedení společnosti je cílem těchto kroků zajistit transparentnost a předejít možnému nesprávnému výkladu situace na trhu.
Ačkoli Walrathova nabídka zůstává předběžná a nezávazná, značí potenciálně zásadní zlom ve vývoji společnosti Yext. O jejím osudu rozhodne hodnocení výboru, důvěryhodnost financování a názor akcionářů.
