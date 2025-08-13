Gildan koupí HanesBrands za 2,2 miliardy USD, zdvojnásobí své tržby

Kanadský výrobce oděvů Gildan Activewear oznámil dohodu o koupi americké společnosti HanesBrands za 2,2 miliardy dolarů. Celková hodnota transakce včetně dluhu činí přibližně 4,4 miliardy dolarů. Díky akvizici se mají tržby Gildanu zdvojnásobit a firma posílí svou globální pozici v segmentu základního oblečení.
Struktura transakce a podmínky pro akcionáře
Akcionáři HanesBrands obdrží 0,102 akcie Gildanu a 0,80 USD v hotovosti za každou akcii HanesBrands, což implikuje hodnotu přibližně 6 USD za akcii – o 24 % více, než byla závěrečná cena v pondělí. Po dokončení obchodu budou vlastníci HanesBrands držet přibližně 19,9 % akcií Gildanu.
Strategický a finanční význam
-
Synergie a ziskovost: Transakce má okamžitě přispět k upravenému zisku na akcii Gildanu. Očekává se dosažení úspor v hodnotě 200 milionů USD ročně do tří let – z toho 50 milionů v roce 2026, 100 milionů v roce 2027 a dalších 50 milionů v roce 2028.
-
Strategické výhody: Gildan přináší nízkonákladový model výroby, zatímco HanesBrands vlastní silné značky jako Hanes, Maidenform či Playtex. Spojením vznikne podnik s robustním maloobchodním i velkoobchodním dosahem.
Reakce trhu a vývoj akcií
Po zveřejnění zprávy akcie HanesBrands vzrostly o 28 %, ovšem po potvrzení transakce ohlásily pokles o zhruba 7 %, což naznačuje smíšenou reakci investorů. Akcie Gildanu také mírně klesly, kvůli obavám z ředění podílů.
Akcie HBI vzrostly přibližně o 56 % po oznámení akvizice společností Gildan dne 12. srpna 2025. Zdroj: xStation5
Akcie GIL poklesly přibližně o 6,7 % po úniku a následném potvrzení akvizice HanesBrands kvůli obavám investorů z ředění podílů. Zdroj: xStation5
Integrace a geografické řízení
Po uzavření obchodu zůstane sídlo Gildanu v Montrealu, ale nově vzniklá společnost bude mít silné zastoupení ve Winston-Salemu v Severní Karolíně. Gildan navíc oznámil strategické přehodnocení operací HanesBrands v Austrálii, což může zahrnovat prodej.
