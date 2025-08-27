Givaudan oznamuje výměnu ve vedení a strategii do roku 2030

Švýcarský výrobce vůní a příchutí Givaudan potvrdil, že dosavadní generální ředitel Gilles Andrier odejde do penze v březnu 2026, po dvaceti letech ve funkci, a jeho nástupcem bude Christian Stammkoetter, dosavadní prezident pro Asii, Střední východ a Afriku ve společnosti Danone.
Současný předseda představenstva Calvin Grieder ukončí své působení v roce 2026 a společnost navrhne Andriera jako jeho nástupce.
Nová strategie pro období 2026–2030
Givaudan současně představil ambiciózní růstovou strategii na následující pětiletku, v níž si klade za cíl průměrný meziroční nárůst tržeb o 4–6 % na stálém základě („like-for-like“) a průměrný volný peněžní tok nad 12 % tržeb. Součástí plánu je i aktivní rozšiřování portfolia přes akvizice v sektorech s vysokým růstovým potenciálem.
Givaudan očekává, že současná strategie pro rok 2025 s cíli růstu 4–5 % organických tržeb a FCF nad 12 % bude překonána navzdory opatrnějšímu spotřebitelskému sentimentu
