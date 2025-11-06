Global Payments spouští prodej dluhopisů za 6,2 miliardy USD na financování akvizice Worldpay

-
Global Payments zahajuje prodej dluhopisů za 6,2 mld. USD na financování akvizice Worldpay.
-
Společnost získává 100% podíl ve Worldpay od FIS a GTCR.
-
Dluhopisová emise přichází na rekordně aktivním globálním trhu, který letos dosáhl objemu téměř 6 bilionů USD.
Společnost Global Payments Inc. zahájila prodej podnikových dluhopisů v hodnotě 6,2 miliardy USD, aby podpořila financování své akvizice platebního giganta Worldpay. Emise je rozdělena do až čtyř tranší se splatností v rozmezí od 3 do 10 let, přičemž u nejdelší tranše se předběžně počítá s prémií kolem 1,75 procentního bodu nad americkými státními dluhopisy.
Dluhopisovou emisi vedou banky Barclays, Bank of America a JPMorgan Chase, které působí jako hlavní koordinátoři transakce.
Global Payments letos postupně získává celý Worldpay – nejprve odkoupila 45% podíl od Fidelity National Information Services (FIS) a následně se dohodla i na koupi zbývajících 55 % od investiční skupiny GTCR. Cílem je posílit pozici společnosti v oblasti globálního zpracování plateb, kde konkurence a konsolidace v posledních letech výrazně rostou.
K vydání dluhopisů dochází v době, kdy globální trh firemních dluhopisů dosahuje rekordních objemů – celoroční emise již překročily hranici 5,95 bilionu USD, což dokládá silnou aktivitu emitentů v závěru roku, často ve snaze zajistit si financování dříve, než dojde k případnému růstu sazeb nebo změně tržních podmínek.
Graf GPN.US (D1)
Akcie společnosti Global Payments se aktuálně obchodují za 79,08 USD, přičemž v posledních dnech došlo k výraznějšímu poklesu. Cena se propadla pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (83,97 USD) a SMA 100 (83,62 USD). RSI dosahuje hodnoty 41,3, což značí slábnoucí momentum bez přeprodanosti, a naznačuje, že trh stále může pokračovat v mírném oslabování.
Zdroj: xStation5
