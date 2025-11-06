US Open: US100 ztrácí 1 % v důsledku výprodeje akcií polovodičových a softwarových společností📉

Nálada na americkém akciovém trhu je dnes výrazně slabá, futures na index Nasdaq 100 (US100) klesly o více než 1 %, protože akcie polovodičových a softwarových společností tlačí na širší americké indexy. Akcie společností Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon a Alphabet klesají, což signalizuje negativní dynamiku akcií velkých technologických společností.
- Včerejší komentáře generálního ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga, který naznačil, že Čína se velmi blíží k tomu, aby předstihla Spojené státy v oblasti umělé inteligence, zřejmě prohlubují obavy trhu ohledně ocenění, a to i přes velmi úspěšnou sezónu zveřejňování výsledků.
- Austan Goolsbee z chicagské pobočky Fedu dnes uvedl, že americké úrokové sazby pravděpodobně ve střednědobém horizontu poklesnou, ale necítí se pohodlně podporovat další snížení sazeb, když Fed nemá přístup k údajům o inflaci kvůli pokračujícímu uzavření vládních úřadů.
- Důležité je, že dnešní zpráva Challenger, zveřejněná v neobvyklou hodinu, naznačila největší nárůst propouštění v USA od roku 2003, což naznačuje, že trh práce může ztrácet dynamiku. Zpráva poukázala na snížení o více než 153 000 pracovních míst.
US100 (D1)
Dnes se US100 přiblížil o krok blíže k testování klouzavého průměru EMA50 (oranžová čára) poblíž 25 000 bodů.
Zdroj: xStation5
Přehled sektorů
Akcie technologických společností – od softwarových firem jako Oracle a Salesforce po giganty v oblasti polovodičů jako Nvidia a AMD – dnes výrazně klesají. Mezitím si energetický sektor vede o něco lépe, podporován postupným oživením cen ropy.
Zdroj: xStation5
Zprávy o společnosti
- Akcie společnosti Acadia Healthcare (ACHC.US) klesly o 10 % poté, co provozovatel zařízení pro léčbu poruch chování oznámil slabší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí. Upravená EBITDA nedosáhla prognóz analytiků a celoroční výhled zisku byl rovněž nižší než očekávání Wall Street.
- Albemarle (ALB.US) posílila v raném obchodování o 3 % poté, co výrobce lithia a speciálních chemikálií oznámil lepší než očekávané tržby a upravenou EBITDA za třetí čtvrtletí, čímž překonal konsensuální odhady.
- Becton Dickinson (BDX.US) oslabila o 8 % poté, co výrobce zdravotnického vybavení zveřejnil svůj výhled na fiskální rok 2026, který analytici Bloomberg Intelligence popsali jako „pravděpodobně neuspokojivý“, což signalizuje potenciální zklamání investorů.
- Biogen (BIIB.US) posílil o 1,6 % poté, co analytik Stifel Paul Matteis zvýšil hodnocení akcie z Hold na Buy, přičemž poukázal na zlepšující se profil rizika a výnosu a potenciální dopad nadcházejících klinických katalyzátorů.
- Celsius Holdings (CELH.US) propadl o 15 %, přestože vykázal tržby za třetí čtvrtletí nad konsensem. Analytici však poznamenali, že výsledky nesplnily optimističtější očekávání kupujících ohledně rychle rostoucího výrobce energetických nápojů.
- Coherent Corp (COHR.US) vzrostl o 13 % poté, co nejnovější výsledky a výhled výrobce polovodičů podtrhly silnou poptávku související s umělou inteligencí (AI), což posílilo pozici firmy v oblasti pokročilých čipových technologií.
- Datadog (DDOG.US) vzrostl o 21 % poté, co společnost zabývající se monitorováním a analýzou cloudu zveřejnila lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí a zvýšila svůj celoroční výhled tržeb, což signalizuje pokračující dynamiku podnikání.
- Fastly (FSLY.US) vyskočil o 22 % po zveřejnění čtvrtletních výsledků, které překonaly odhady. Poskytovatel edge computingu také zvýšil svůj celoroční výhled, což odráží výrazný oživení růstu tržeb.
- Figma (FIG.US) vzrostla o 5 % poté, co společnost zabývající se designovým softwarem zvýšila svůj celoroční výhled tržeb, který překonal průměrné odhady analytiků.
- IonQ (IONQ.US) přidala 4 % poté, co výsledky společnosti zabývající se kvantovým počítáním za třetí čtvrtletí předčily očekávání, což odráží pokračující pokrok v komercializaci.
- Planet Fitness (PLNT.US) poskočila o 14 % poté, co provozovatel fitness center zvýšil svůj celoroční odhad upraveného zisku na akcii, což odráží silnější výkonnost a odolnou poptávku ve fitness sektoru.
- Porch Group (PRCH.US) propadla o 20 % poté, co společnost zabývající se softwarem pro domácí služby nesplnila očekávání ohledně tržeb za třetí čtvrtletí a snížila svůj celoroční výhled, což signalizuje opatrnější obchodní výhled.
- Sprout Social (SPT.US) posílil o 5 % poté, co platforma pro správu sociálních médií předčila odhady za třetí čtvrtletí a zvýšila svou prognózu upraveného zisku za celý rok, což podtrhuje stabilní růst u podnikových klientů.
Tapestry (TPR.US) – Technický výhled (interval D1)
Akcie Tapestry (TPR.US) klesly téměř o 8 % poté, co zvýšený celoroční výhled EPS výrobce kabelek nesplnil očekávání trhu. Pokles se zastavil v klíčové oblasti podpory poblíž 94 USD za akcii, kde se aktuálně nachází EMA200 (červená čára).
Pokud se akcie udrží na této úrovni, zůstává možné postupné oživení směrem k 110 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
