Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?

- USA mohou usilovat o změnu moci ve Venezuele, což zvyšuje pravděpodobnost další eskalace napětí mezi USA a Venezuelou, a dokonce i vojenského zásahu.
- Přítomnost letadlové lodě USS General Ford naznačuje časové okno pro možné kroky.
- Chevron se připravuje na expanzi ve Venezuele, v pozadí probíhají strategické dohody.
- S podporou USA se Venezuela může opět stát významným hráčem na ropném trhu.
Znamení na nebi i na zemi
V posledních měsících došlo k bezprecedentnímu nárůstu napětí mezi USA a Venezuelou, zejména mezi jejich lídry — Nicolásem Madurem a Donaldem Trumpem. Znepokojivější je, že toto napětí je doprovázeno rozmístěním amerických jednotek v Karibiku, jaké nebylo k vidění po desítky let. Vyvstává otázka, jaké budou důsledky těchto událostí a jak ovlivní trhy.
Venezuela je jednou z mála otevřeně socialistických zemí v bezprostřední blízkosti USA a udržuje úzké vztahy s Ruskem, Čínou, Íránem a Kubou. Maduro měl být potenciálně odstraněn již v roce 2020 prostřednictvím americké vojenské operace, k čemuž nakonec nedošlo. Mnohé naznačuje, že Trump by se mohl o vojenské řešení pokusit znovu.
Dvě zásadní skutečnosti to potvrzují. Zaprvé, jak uvedla mimo jiné agentura Reuters, Madurova vláda nabídla USA velmi štědré ekonomické ústupky, které však Washington bez pokusu o jednání odmítl. Zadruhé, USA nahromadily bezprecedentní množství lodí, letadel a raket v základnách a přístavech kolem Venezuely — dost na to, aby zlomily ozbrojené síly středně velké země. Toto uskupení mnohonásobně převyšuje Trumpovu rétoriku o boji proti drogovým kartelům. Zároveň je však třeba zdůraznit, že může jít jen o demonstraci síly a připravenosti, nikoli o přímý útok. Na druhou stranu Trump už letos ukázal, že je ochoten zasáhnout proti režimům — například bombardováním íránské jaderné infrastruktury.
Operační opatření
Brzy se k současnému uskupení připojí útočná skupina s letadlovou lodí USS General Ford. Přítomnost této lodě má několik důležitých implikací. Vzhledem ke komplexnímu systému rotace, provozu a údržby letadlových lodí bude mít USS General Ford časové okno přibližně 15–20 dnů, kdy se může zapojit do případných akcí proti Venezuele, než se bude muset vrátit do přístavu. Nesplnění těchto lhůt ohrožuje celý harmonogram jejího provozu. S ohledem na současnou rychlost přesunu bude loď schopna zasáhnout ve Venezuele mezi 8. a 10. listopadem. Operační okno může být prodlouženo maximálně na období 22.–30. listopadu.
Cílem operace by mohly být údery na vojenskou infrastrukturu a seskupení jednotek, čímž by se umožnil převrat a nástup opozice, která je připravena převzít moc a vytvořit vládu orientovanou na spolupráci s USA.
Až opadne prach
Pokud se USA nakonec rozhodnou zasáhnout Venezuelu, půjde o rychlou akci vedoucí k pádu současného režimu. Protažení operace a ztráty na straně USA by byly katastrofou pro současnou prezidentskou administrativu. Venezuelský stát se léta nachází v ekonomickém úpadku, jeho armáda je sice početná, ale velmi špatně vybavená, vycvičená a vedená. Také loajalita důstojníků a vojáků je nejistá. Z těchto důvodů je základním scénářem rychlý úspěch USA, ale dlouhodobá regionální stabilita zůstává otázkou.
Je proto nutné zvážit ekonomické opodstatnění a dopady na trhy v případě tak razantního řešení. Je známo, že Venezuela má největší doložené ropné rezervy na světě. Méně známý je fakt, že Chevron navzdory embargu stále vyváží venezuelskou ropu do USA a zachovává si know-how pro její těžbu a zpracování. Důležité je také, že na přelomu srpna a září Chevron a Valero podepsaly dohody o navýšení dodávek venezuelské ropy. Valero, rafinerie u pobřeží Mexického zálivu, je specializovaná na zpracování těžké venezuelské ropy. Jelikož úprava rafinerií pro těžkou ropu je časově náročná, USA nadále potřebují přístup k tomuto druhu suroviny.
Ropa je klíčová v rámci dlouhodobé geopolitické a obchodní rivality. Rusko a Írán jsou na jejím vývozu závislé, Čína na jejím dovozu. Kontrola nad venezuelskými zásobami by USA umožnila omezit přístup Číny ke klíčové surovině a zároveň zvýšit produkci, čímž by vytvořily tlak na cenu ropy a zasáhly rozpočty a ekonomiky Ruska a Íránu.
Trumpova administrativa, která prosazuje tradiční energetiku, však musí balancovat mezi tlakem na snižování cen a podporou vlastního těžebního sektoru, který potřebuje ceny nad hranicí 50–60 USD, aby se mohl dále rozvíjet.
Vedlejší, ale významnou surovinou je Coltan – minerál obsahující kobalt a tantal, tedy dva strategické prvky důležité pro kosmický, obranný a automobilový průmysl.
Černé zlato
Ropná produkce Venezuely činí přibližně 0,9–1,0 milionu barelů denně, z čehož většina směřuje do Číny. To představuje méně než 1 % světové produkce. V případě masivního útoku a převratu ve Venezuele může produkce krátkodobě klesnout o 25–50 %, což nezpůsobí fundamentální nedostatek na trhu, ale mohlo by vést k dočasnému zvýšení cen ropy o 5–8 % v důsledku obav investorů. Tento růst by však byl krátkodobý a spekulativní, protože postrádá fundamentální oporu. Mnohem důležitější je dlouhodobý vývoj situace.
V opatrném scénáři probíhá obnova venezuelské ropné produkce pomalu. I přesto se očekává, že produkce v horizontu 5 let vzroste zhruba na dvojnásobek současné úrovně.
Nicméně analytická centra a vládní organizace již nyní jasně komunikují rekordní přebytky ropy v příštích letech, takže cena ropy bude klesat bez ohledu na účast Venezuely.
Základní scénář představuje vysoce pravděpodobnou variantu, kdy produkce ropy konzistentně roste a spolupráce s USA umožní rychlé uvedení suroviny na trh. Takový scénář nevyhnutelně stlačí cenu ropy pod hranici 60 USD.
Optimistický scénář počítá s ukázkovým přidělováním kapitálu a skokovým rozvojem těžebního sektoru ve Venezuele. Maximálně dosažitelná produkce Venezuely činí 4,5–5 milionů barelů denně, což představuje pětinásobek současné úrovně.
Výše uvedené scénáře staví Rusko do nejhorší pozice. Rusko potřebuje, aby cena ropy Ural (obchodovaná se slevou vůči Brent o cca 10–12 USD) byla minimálně 50 USD, což znamená, že Brent by musel stát alespoň 60 USD. Pokles ceny pod 60 USD po dobu 2–3 čtvrtletí by za současných podmínek vedl Rusko k ekonomické katastrofě.
Íránská ekonomika se v tomto stavu nachází již několik let a slouží jako varovný příklad cesty, po které Rusko míří: hyperinflace, extrémní fiskalismus, kolaps veřejných služeb a infrastruktury. Vláda bojuje o udržení kontroly. Další pokles cen ropy může vést ke kolapsu státu a/nebo rozpadu tzv. "osy odporu."
Tato situace ponechává Čínu v relativně výhodné pozici – získá výhodu z levné ropy, jejímž je dovozcem, ale zároveň zůstane izolována vůči USA. V případě eskalace rivality bude mít USA více nástrojů, jak Čínu odříznout od této klíčové suroviny.
Stručně řečeno, Venezuela je riskantní, téměř pokerový tah, ale pokud by se výše uvedený scénář naplnil, USA by mohly jedním krokem zásadně změnit globální rovnováhu sil ve svůj prospěch. Stále však jde jen o jednu z mnoha možných variant a počet neznámých a rizik zůstává značný.
CVX.US (D1)
