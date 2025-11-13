GM tlačí dodavatele k opuštění Číny. Chce přestavět dodavatelský řetězec do roku 2027

-
GM požaduje, aby dodavatelé do roku 2027 ukončili nákupy dílů a materiálů z Číny.
-
Hlavním cílem je zvýšit odolnost dodavatelského řetězce vůči geopolitickým rizikům.
-
Pro dodavatele to znamená náročný a nákladný proces změny dodavatelů, zejména v segmentech, kde dominuje Čína.
-
GM investuje do amerických zdrojů surovin a podporuje lokalizaci výroby komponentů v USA a mimo rizikové země.
-
GM požaduje, aby dodavatelé do roku 2027 ukončili nákupy dílů a materiálů z Číny.
-
Hlavním cílem je zvýšit odolnost dodavatelského řetězce vůči geopolitickým rizikům.
-
Pro dodavatele to znamená náročný a nákladný proces změny dodavatelů, zejména v segmentech, kde dominuje Čína.
-
GM investuje do amerických zdrojů surovin a podporuje lokalizaci výroby komponentů v USA a mimo rizikové země.
General Motors (GM) podle důvěryhodných zdrojů vyzval tisíce svých dodavatelů, aby ukončili závislost na čínských dílech a materiálech, a to v reakci na rostoucí geopolitická rizika a narušení dodavatelských řetězců. Automobilka tímto krokem reaguje na nestabilní vztahy mezi USA a Čínou, které v roce 2025 opětovně eskalovaly.
Podle dostupných informací GM nastavil termín roku 2027 jako lhůtu pro některé dodavatele, aby zcela ukončili nákupy z Číny. Tento požadavek se nevztahuje pouze na high-tech komponenty, ale i na základní suroviny a běžné automobilové součástky, které se používají ve vozech vyráběných v Severní Americe. GM přitom upřednostňuje dodávky přímo z USA, nebo alespoň z jiných zemí, které nespadají pod americké obchodní restrikce.
Napětí v oblasti vzácných kovů, čipů a patentových sporů v posledních měsících opět zvýšilo tlak na automobilky, aby přehodnotily svou dlouholetou závislost na čínském trhu. Čínská vláda v roce 2025 omezila vývoz některých vzácných prvků a levných čipů, což vedlo k obavám z ochromení výroby v západních automobilkách.
GM již podnikl konkrétní kroky v rámci diverzifikace: spolupracuje s americkým těžařem vzácných kovů a investoval do těžby lithia v Nevadě, což má zajistit stabilitu pro výrobu baterií do elektromobilů. Nově však rozšiřuje své úsilí i na další komponenty, které se dosud bezproblémově odebíraly z Číny.
Představitelé GM včetně generální ředitelky Mary Barry a šéfa globálních nákupů Shilpana Amina opakovaně zdůraznili, že odolnost dodavatelského řetězce je nyní zásadní prioritou, i za cenu vyšších nákladů. To znamená odklon od modelu "nejlevnějšího zdroje" a větší kontrolu nad původem jednotlivých komponentů.
Pro dodavatele je ale tento přechod komplexní a finančně náročný. Mnozí z nich jsou na čínském trhu závislí desítky let a hledání alternativ v jiných zemích není snadné – zejména v oblastech, kde má Čína téměř monopolní postavení, například u osvětlovacích systémů, elektroniky či výroby lisovacích nástrojů.
Graf GM.US (H1)
Akcie General Motors se obchodují na hodnotě 71,31 USD a pokračují v růstovém trendu. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry – konkrétně nad EMA 50 (70,26 USD) i nad SMA 100 (69,40 USD), což potvrzuje silné býčí momentum. RSI (63,2) ukazuje na zvýšený nákupní zájem, avšak zatím se nenachází v překoupeném pásmu, což ponechává prostor pro pokračování růstu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈
Google předkládá nápravná opatření Evropské komisi poté, co mu byla uložena pokuta 2,95 miliardy eur za ad‑tech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.