Goldman Sachs a Nomura očekávají propad libry vůči euru

Goldman Sachs očekává EUR/GBP na 0,9200, Nomura na 0,8950 – tedy oslabení libry o 3–6 %.
Libra čelí tlakům kvůli politickému skandálu a očekávání snižování sazeb ze strany Bank of England.
Euro posiluje díky stabilnější politice ECB a technickému průrazu nad klíčové úrovně.
Rizika pro britskou měnu rostou, zatímco euro se jeví jako atraktivnější protistrana v měnovém páru.
-
Analytici z Goldman Sachs a Nomura Holdings předpovídají, že britská libra oslabí na nejnižší úroveň za poslední tři roky vůči euru, a to kvůli prohlubující se politické nestabilitě ve Velké Británii a očekávanému snížení úrokových sazeb ze strany Bank of England.
Slabší libra na obzoru
Goldman Sachs očekává, že měnový pár EUR/GBP vystoupá na 0,9200 během 12 měsíců, což by znamenalo oslabování libry o 6 %.
Nomura je mírně méně pesimistická, ale i tak předpovídá růst kurzu na 0,8950 do konce dubna, tedy oslabení libry o 3 %.
V pátek se pár obchodoval kolem 0,8700.
Kombinace politických a měnových tlaků
Libra čelí čerstvému prodejnímu tlaku po kritice premiéra Keira Starmera za jmenování Petera Mandelsona do vysoké funkce, přestože je spojen s kontroverzním finančníkem Jeffreym Epsteinem. Dále se očekává, že Bank of England přistoupí ke snižování sazeb, přičemž poslední hlasování měnového výboru (5:4) naznačilo holubičí posun v postoji centrální banky.
Zatímco libra byla v minulosti podporována relativně vyššími sazbami v porovnání s ostatními měnami skupiny G10, nyní je tato výhoda narušena domácími politickými krizemi, fiskálními obavami a zhoršujícím se ekonomickým výhledem.
Euro získává výhodu
Naopak euro těží z rostoucí důvěry, jelikož ECB minimalizovala obavy z dopadu silnější měny na inflaci, čímž naznačila, že snížení sazeb není aktuálně na stole. To poskytuje společné evropské měně další prostor k růstu. Také technický obraz nahrává euru – měnový pár EUR/GBP prorazil nad 200denní klouzavý průměr kolem 0,86, což v loňském roce fungovalo jako silná podpora. V roce 2025 euro vůči libře posílilo o více než 5 % a trend nyní pokračuje.
Graf EURGBP (H1)
Na hodinovém grafu měnového páru EURGBP došlo v posledních dnech k prudkému růstu, kdy kurz prorazil nad EMA 50 (0,8677) i SMA 100 (0,8652) a dosáhl lokálního maxima poblíž 0,8712. Tento růst byl doprovázen silným pozitivním momentem, jak naznačuje indikátor Momentum, který vystoupal nad hodnotu 99. Aktuálně však vidíme návrat zpět k EMA 50, což může být technická korekce po překoupení. Klíčovou technickou úrovní je hladina 0,8700, jejíž stabilní proražení směrem vzhůru by potvrdilo obrat ve střednědobém trendu a otevřelo prostor k hladinám 0,876–0,882. Naopak neudržení podpory u 0,8650 by mohlo vést k návratu k lednovým minimům.
Zdroj: xStation5
