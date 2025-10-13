Goldman Sachs čelí vlně odchodů seniorních bankéřů navzdory růstu megadealů

-
Více než tucet seniorních bankéřů opustilo Goldman Sachs kvůli interním změnám a slabým bonusům.
-
Navzdory nižšímu počtu obchodů vzrostl objem megadealů na 1,26 bilionu USD.
-
Investiční bankovnictví GS vykazuje nejvyšší výnosy od roku 2021.
-
-
-
Investiční banka Goldman Sachs letos zaznamenala vyšší než obvyklý počet odchodů seniorních bankéřů, a to především kvůli interním změnám ve vedení a utlumené aktivitě v oblasti M&A v první polovině roku 2025. Podle několika zdrojů opustilo firmu více než tucet vysoce postavených bankéřů, což je více, než bývá obvyklé.
Mezi hlavní důvody odchodů patřilo očekávání slabých bonusů kvůli nízké míře uzavřených obchodů a také obavy, že dotyční budou přehlédnuti při povýšení do prestižní partnerské třídy. Někteří odešli do konkurenčních firem jako JPMorgan, Wells Fargo či Citigroup, jiní zamířili do menších poradenských butiků jako Evercore.
Přestože počet transakcí klesl, objem megadealů ve třetím čtvrtletí vzrostl meziročně o 40 % na 1,26 bilionu dolarů. To potvrzuje trend, kdy se uzavírá méně obchodů, ale s vyšší hodnotou – což snižuje potřebu velkého počtu bankéřů. Celkově bylo ve třetím kvartále uzavřeno 8 912 obchodů, což představuje nejnižší objem za posledních 20 let.
Navzdory odchodům si Goldman Sachs udržuje vedoucí postavení v oblasti fúzí a akvizic. Investiční bankovnictví vygenerovalo za prvních devět měsíců nejvyšší výnosy od roku 2021, přičemž objem poplatků se přiblížil rekordním hodnotám. Mezi významné transakce, na kterých se banka letos podílela, patří poradenství při prodeji Electronic Arts za 55 miliard USD a při oddělení severoamerické divize společnosti Holcim, nyní pod názvem Amrize.
Na interní úrovni došlo k rozsáhlé restrukturalizaci. Goldman Sachs zavedla spolupředsedy divizí, vytvořila novou divizi financování a rozšířila svůj výkonný výbor o šest nových členů. Roční snižování stavu zaměstnanců proběhlo netradičně už ve druhém čtvrtletí – počet zaměstnanců klesl o 2 % na 45 900.
Podle analytiků má Goldman Sachs i přes fluktuaci personálu stále silnou pozici. Akcie společnosti letos vzrostly téměř o 38 %, čímž výrazně překonaly růst indexu S&P 500 Financials (11 %). Očekávání dalšího růstu trhu s M&A zůstávají vysoká a Goldman Sachs je podle odborníků dobře připravena tyto příležitosti využít.
Graf GS.US (D1)
Akcie Goldman Sachs se aktuálně obchodují na hodnotě 786,41 USD a po předchozím růstu nyní mírně korigují. Cena se drží nad 50denním klouzavým průměrem EMA (760,31 USD), což značí, že býčí trend zůstává zachován, i když tempo růstu mírně slábne. SMA 100 (713,49 USD) se stále nachází hluboko pod aktuální cenou a potvrzuje dlouhodobou technickou podporu. RSI osciluje kolem 55,3, tedy v neutrálním pásmu, což indikuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný. Tento stav poskytuje prostor pro další růst bez nutnosti hlubší korekce.
Zdroj: xStation5
