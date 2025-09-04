Goldman Sachs investuje miliardu dolarů do T. Rowe Price – spojují síly v oblasti alternativních aktiv
14:54 4. září 2025
Společnosti Goldman Sachs a T. Rowe Price oznámily strategické partnerství, v jehož rámci Goldman investuje až 1 miliardu USD do akcií T. Rowe Price a stane se jedním z jejích největších akcionářů. Tato spolupráce má za cíl rozšířit nabídku alternativních investičních produktů, zejména na poli soukromého kapitálu, úvěrů a infrastruktury, především pro retailové a důchodové investory.
Neobvyklá investice a silný signál
Goldman Sachs uskuteční sérii nákupů na otevřeném trhu, aby získal až 3,5% podíl ve společnosti T. Rowe Price. Jde o jedinou přímou investici Goldmanu do externího správce aktiv, což podle CEO T. Rowe Roba Sharpse signalizuje dlouhodobý závazek a strategické sladění zájmů.
Akcie T. Rowe Price po zveřejnění zprávy v předobchodní fázi vyskočily o 4,6 %, což potvrzuje pozitivní reakci investorů.
Společná nabídka pro důchodce i movité klienty
Obě firmy plánují uvést společně značkové důchodové fondy v polovině roku 2026, které budou využívat private equity, úvěrové a infrastrukturní strategie Goldmanu spolu s aktivy z dřívější akvizice T. Rowe – Oak Hill Advisors. Kromě toho připravují také smíšené strategie pro majetné i drobné investory, včetně:
Fondu kombinujícího soukromé investice (private equity, úvěry, infrastruktura) a produktu kombinujícího veřejné a neveřejné akcie.
Tlak na tradiční správce aktiv sílí
T. Rowe čelí od roku 2022 silným odlivům kapitálu, kdy investoři přesouvají prostředky z aktivně řízených fondů do levných ETF a indexových fondů. Během posledních pěti let ztratila více než 200 miliard USD ze spravovaných aktiv. Přesto Goldman Sachs věří v její potenciál: „T. Rowe je stále vnímána jako jedna z nejkvalitnějších značek v oboru,“ uvedl Marc Nachmann, šéf divize asset & wealth management v Goldman Sachs.
Toto partnerství je součástí širšího trendu, kdy tradiční správci aktiv vstupují do alternativního investičního prostoru, který byl donedávna doménou velkých hráčů jako KKR, BlackRock, Apollo nebo Blackstone.
Graf GS.US (D1)
Akcie Goldman Sachs se aktuálně obchodují na ceně 729,17 USD a nadále se nacházejí ve stabilním růstovém trendu, který začal po obratu v březnu 2025. Cena se nyní drží výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (708,47 USD) a SMA 100 (648,61 USD), což potvrzuje silné býčí nastavení. RSI ukazuje na mírné ochlazení tempa růstu, ale zůstává v neutrálním pásmu a neposkytuje signál o překoupenosti. Mírné korekce z posledních dní mohou být interpretovány jako zdravá konsolidace po silném růstovém období.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů.
Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci.
V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
