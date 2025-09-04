zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Goldman Sachs investuje miliardu dolarů do T. Rowe Price – spojují síly v oblasti alternativních aktiv

14:54 4. září 2025

Společnosti Goldman Sachs a T. Rowe Price oznámily strategické partnerství, v jehož rámci Goldman investuje až 1 miliardu USD do akcií T. Rowe Price a stane se jedním z jejích největších akcionářů. Tato spolupráce má za cíl rozšířit nabídku alternativních investičních produktů, zejména na poli soukromého kapitálu, úvěrů a infrastruktury, především pro retailové a důchodové investory.

Neobvyklá investice a silný signál

Goldman Sachs uskuteční sérii nákupů na otevřeném trhu, aby získal až 3,5% podíl ve společnosti T. Rowe Price. Jde o jedinou přímou investici Goldmanu do externího správce aktiv, což podle CEO T. Rowe Roba Sharpse signalizuje dlouhodobý závazek a strategické sladění zájmů.

Akcie T. Rowe Price po zveřejnění zprávy v předobchodní fázi vyskočily o 4,6 %, což potvrzuje pozitivní reakci investorů.

Společná nabídka pro důchodce i movité klienty

Obě firmy plánují uvést společně značkové důchodové fondy v polovině roku 2026, které budou využívat private equity, úvěrové a infrastrukturní strategie Goldmanu spolu s aktivy z dřívější akvizice T. Rowe – Oak Hill Advisors. Kromě toho připravují také smíšené strategie pro majetné i drobné investory, včetně:

  • Fondu kombinujícího soukromé investice (private equity, úvěry, infrastruktura) a produktu kombinujícího veřejné a neveřejné akcie.

Tlak na tradiční správce aktiv sílí

T. Rowe čelí od roku 2022 silným odlivům kapitálu, kdy investoři přesouvají prostředky z aktivně řízených fondů do levných ETF a indexových fondů. Během posledních pěti let ztratila více než 200 miliard USD ze spravovaných aktiv. Přesto Goldman Sachs věří v její potenciál: „T. Rowe je stále vnímána jako jedna z nejkvalitnějších značek v oboru,“ uvedl Marc Nachmann, šéf divize asset & wealth management v Goldman Sachs.

Toto partnerství je součástí širšího trendu, kdy tradiční správci aktiv vstupují do alternativního investičního prostoru, který byl donedávna doménou velkých hráčů jako KKR, BlackRock, Apollo nebo Blackstone.

Graf GS.US (D1)

Akcie Goldman Sachs se aktuálně obchodují na ceně 729,17 USD a nadále se nacházejí ve stabilním růstovém trendu, který začal po obratu v březnu 2025. Cena se nyní drží výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (708,47 USD) a SMA 100 (648,61 USD), což potvrzuje silné býčí nastaveníRSI ukazuje na mírné ochlazení tempa růstu, ale zůstává v neutrálním pásmu a neposkytuje signál o překoupenosti. Mírné korekce z posledních dní mohou být interpretovány jako zdravá konsolidace po silném růstovém období.

 

Zdroj: xStation5

Zprávy z trhů

