Goldman Sachs ovládl globální žebříčky M&A za rok 2025 – poradil u transakcí za 1,48 bilionu dolarů

Goldman Sachs byl v roce 2025 jedničkou v globálním M&A, s objemem transakcí 1,48 bilionu USD a podílem na trhu 32 %.
Banka dominovala u velkých transakcí nad 10 miliard USD, ale neúčastnila se dvou největších obchodů roku.
JPMorgan se stal nejvýdělečnější bankou v oblasti investičního bankovnictví (10,1 mld. USD).
Příznivé makroekonomické podmínky a dostatek kapitálu naznačují, že rok 2026 bude pro M&A opět silný.
Investiční banka Goldman Sachs si v roce 2025 upevnila pozici světové jedničky v oblasti fúzí a akvizic (M&A), když radila u obchodů v celkovém objemu 1,48 bilionu dolarů. Podle dat LSEG získala 32% podíl na trhu a obsadila první místo jak podle objemu realizovaných transakcí, tak i podle výnosů z M&A poplatků.
Rok 2025 byl označen jako „výjimečný M&A rok“, kdy se odehrálo 68 transakcí přesahujících 10 miliard USD, s celkovým objemem téměř 1,5 bilionu USD, což je více než dvojnásobek oproti roku 2024. Goldman Sachs stál u 38 z těchto obřích obchodů, více než jakákoliv jiná banka.
Podle banky aktivitu táhla "všudypřítomnost kapitálu" a uvolněná antimonopolní politika americké vlády, která umožnila realizaci obchodů, jež by dříve narážely na regulační překážky. Sektorově dominovaly technologie, média, spotřební zboží a železniční doprava.
Goldman Sachs získal také prvenství v oblasti M&A poplatků s výdělkem 4,6 miliardy USD, následovaný JPMorgan (3,1 mld. USD), Morgan Stanley (3 mld. USD) a Citi (2 mld. USD). Přestože Goldman radil u největšího počtu velkých obchodů, neúčastnil se dvou největších transakcí roku – akvizice Norfolk Southern společností Union Pacific (88,2 mld. USD) a boje o Warner Bros Discovery, kde figurovaly jiné banky jako Bank of America, Barclays či Wells Fargo.
JPMorgan se stal nejvýdělečnější investiční bankou roku 2025, když po započtení všech segmentů (včetně ECM a DCM) inkasoval 10,1 miliardy USD, oproti 8,9 miliardy USD Goldman Sachs. JPMorgan navíc radil u významných obchodů jako je převzetí Kenvue firmou Kimberly-Clark za 50,6 miliardy USD.
Výrazně se posunuly i menší banky. Například Wells Fargo díky účasti na deseti transakcích nad 10 miliard USD postoupilo na 9. místo globálního žebříčku, zatímco boutique banky Moelis či RedBird Capital Partners získaly pozice v TOP 25 díky účasti na boji o Warner Bros.
Právě výsledek tohoto obchodu může ještě zamíchat konečným pořadím, protože vítězný poradce získá kredit za celý obchod. Podle dostupných informací se Warner Bros zatím kloní k odmítnutí nabídky od Paramountu, což by mohlo posílit pozici Netflixu a jeho poradců.
Podle právníků z Latham & Watkins, kteří dominovali právnímu poradenství v M&A v roce 2025, je trh připraven na další konsolidace. Klesající úrokové sazby, silné rozvahy korporací a stále slabý IPO trh nahrávají tomu, že rok 2026 bude dalším silným rokem pro fúze a akvizice.
Graf GS.US (D1)
Akcie společnosti Goldman Sachs pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na historickém maximu 954,84 USD. Po konsolidaci v závěru roku 2025 došlo k obnovení růstového momenta, které vyústilo v ostrý cenový průraz směrem vzhůru. Cena se nadále drží výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (831,45 USD) a SMA 100 (802,68 USD), což potvrzuje dlouhodobě býčí technické nastavení. Všechny korekce v posledních měsících byly rychle vykoupeny a trend zůstává stabilní. RSI se aktuálně nachází na hodnotě 69,8, tedy těsně pod úrovní překoupenosti (70). To značí silný nákupní zájem, ale zároveň upozorňuje na možnost krátkodobého zpomalení nebo mírné korekce.
Zdroj: xStation5
