Goldman Sachs zvyšuje sentiment ohledně akcií Estée Lauder 💡

Akcie Estée Lauder (EL.US) dnes jasně posilují poté, co Goldman Sachs zvýšila své doporučení z „Neutral“ na „Buy“ a cílovou cenu z 76 USD na 115 USD, což odráží rostoucí optimismus ohledně vyhlídek společnosti.
Nové hodnocení od Goldman Sachs odráží zlepšenou dynamiku prodejů v pevninské Číně, kde po předchozích poklesech nyní ve druhé polovině fiskálního roku dochází k jednocifernému růstu a obnovení tržních podílů.
Návrat růstu na Hainanu a zlepšení stavu zásob v cestovním kanálu rovněž působily jako důležité katalyzátory, které snížily tlak na přebytečné zásoby.
Investiční banka dále vyzdvihuje zlepšující se trendy tržních podílů Estée Lauder také v USA a pozitivní dopad opatření vedení na konverzi návštěvnosti a provozní efektivitu.
Očekávané rozšíření EBIT marže o přibližně 500 bazických bodů do roku 2028 a pomalejší než očekávaný pokles tržeb posilují pozitivní sentiment investorů.
Estée Lauder zároveň investuje do geografické reorganizace, diverzifikace prodejních kanálů (např. Amazon) a rozvoje značek, což jí umožňuje efektivněji reagovat na změny na klíčových trzích.
Díky tomu se společnost profiluje jako jeden z hlavních těžařů z oživení čínského trhu a účinných nápravných kroků, které dnes investoři zohledňují růstem valuace akcií.
Akcie pokračují v nejdynamičtějším růstu od roku 2022, což je patrné i z průrazu nad 50týdenní klouzavý průměr EMA.
Zdroj: xStation
