Google čelí možnému rozdělení: Soud zvažuje tresty za monopol v reklamních technologiích

Federální soudkyně Leonie Brinkema dříve v tomto roce rozhodla, že Google porušil antimonopolní zákony v oblasti digitální inzerce. Podle jejího verdiktu společnost zneužila své postavení na dvou klíčových trzích – v systémech pro správu reklamních ploch (ad servers) a v reklamních burzách (ad exchanges). Spojením těchto služeb si Google vytvořil neférovou výhodu, která bránila konkurenci.
Soud však odmítl tvrzení, že Google drží monopol i na trhu s reklamními sítěmi pro inzerenty, což byl další bod obžaloby podaný ministerstvem spravedlnosti a 17 státy USA.
Jaké sankce jsou ve hře
Ministerstvo spravedlnosti a jednotlivé státy požadují zásadní strukturální změny, včetně:
Oddělení Google AdX, tedy reklamní burzy, případně i části systému Google Ad Manager, který zahrnuje jak burzu, tak nástroje pro vydavatele.
Zajištění interoperability – tedy možnosti, aby vydavatelé mohli snáze využívat konkurenční systémy pro prodej reklam, aniž by byli vázáni na Google.
Zveřejnění pravidel aukcí a cenotvorby, případně jejich otevření formou open-source.
Google však tvrdí, že takto tvrdé zásahy jdou nad rámec rozsudku, a navrhuje mírnější opatření, jako je zvýšení transparentnosti a odstranění některých technických bariér pro konkurenci.
Proč je to důležité
Digitální reklama financuje podstatnou část internetu – od zpravodajství až po blogy. Jakýkoli zásah do dominance Google v tomto sektoru může zásadně změnit, jak firmy nakupují a prodávají reklamní prostor, jaké mají náklady, a kolik si z nich „ukousnou“ technologické platformy.
Výsledek případu může vést až k prodeji části byznysu Google, zavedení nových pravidel pro jeho reklamní systémy a otevření prostoru pro konkurenční platformy. Pokud soud přistoupí k tvrdým sankcím, půjde o největší antimonopolní zásah vůči technologické firmě za posledních 20 let.
