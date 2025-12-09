Google čelí novému vyšetřování v EU kvůli zneužívání dominance v oblasti AI obsahu

-
EU vyšetřuje Google kvůli zneužití obsahu z webů a YouTube pro AI funkce bez souhlasu vydavatelů.
-
Vyšetřování navazuje na pokutu 2,95 miliardy eur za zneužití dominance v reklamních technologiích.
-
Google může čelit dalším pokutám a omezením, pokud se porušení pravidel prokáže.
-
EU vyšetřuje Google kvůli zneužití obsahu z webů a YouTube pro AI funkce bez souhlasu vydavatelů.
-
Vyšetřování navazuje na pokutu 2,95 miliardy eur za zneužití dominance v reklamních technologiích.
-
Google může čelit dalším pokutám a omezením, pokud se porušení pravidel prokáže.
EU obviňuje Google ze zneužití obsahu médií
Evropská komise dnes zahájila nové antimonopolní šetření proti společnosti Google. Cílem je prověřit, zda Google zneužívá obsah z webů a YouTube k trénování svých nástrojů umělé inteligence (AI), a zároveň neposkytuje dostatečnou kompenzaci vydavatelům nebo jim nedává možnost zapojení odmítnout.
Regulátoři se zaměřují na to, zda Google neposkytuje sám sobě neférovou výhodu tím, že využívá rozsáhlá data k rozvoji svých AI funkcí — včetně tzv. AI Overview ve vyhledávání.
Vyšetřování následuje po již dříve udělené pokutě 2,95 miliardy eur z roku 2025, kterou Google obdržel za zneužívání své pozice v oblasti reklamních technologií.
Google se brání, ale tlak roste
Google na obvinění reagoval prohlášením, že je připraven spolupracovat s vydavateli a regulátory a že opatření EU by mohla brzdit technologický rozvoj v oblasti AI. Evropská komise však zdůraznila, že pravidla Digital Markets Act (DMA) se budou striktně uplatňovat i na chování v oblasti AI.
Pokud se porušení prokáže, může Google čelit vysokým pokutám a možným omezením obchodních praktik. EU tak vysílá jasný signál, že digitální giganti nesmí své dominantní postavení využívat ke škodě menších hráčů a veřejného zájmu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Abivax prudce rostou kvůli spekulacím o převzetí ze strany Eli Lilly
Akcie Ferrari se blíží dvouletým minimům 📉
Akcie Nextdoor posilují o téměř 50 % díky býčímu postoji známého investora
Spor o LNG se vyostřuje: Venture Global odmítá obvinění Shellu z podvodu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.