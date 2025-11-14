Google má zaplatit 465 milionů eur německé platformě Idealo za zneužití dominantního postavení

-
Google má zaplatit 465 milionů eur platformě Idealo za zneužití dominance.
-
Dalších 107 milionů eur připadne menší platformě Producto.
-
Soudní verdikt se týká období 2008–2023, kdy měl Google upřednostňovat svou službu Google Shopping.
-
Google se odvolá a tvrdí, že problém vyřešil již v roce 2017 změnami v reklamním systému.
-
Idealo plánuje další právní kroky, přičemž celkově požaduje miliardové odškodnění.
-
Americká technologická společnost Google byla podle verdiktu berlínského soudu odsouzena k zaplacení 465 milionů eur (cca 542 milionů dolarů) jako náhradu škody německé cenové srovnávací platformě Idealo. Soud konstatoval, že Google zneužíval své dominantní postavení na trhu, konkrétně v oblasti srovnání cen, a tím poškodil konkurenci. Rozsudek zatím není pravomocný a Google se proti němu hodlá odvolat.
Více žalobců, více škod
Vedle Ideala byl odškodněn také provozovatel další německé srovnávací platformy Producto, kterému bylo přiznáno 107 milionů eur. Obě rozhodnutí posilují právní pozici subjektů, které v minulosti kritizovaly praktiky Googlu v oblasti Google Shopping – vlastního nástroje pro nákupní vyhledávání.
Idealo, dceřiná společnost německé mediální skupiny Axel Springer, požadovala od Googlu celkově až 3,3 miliardy eur včetně úroků. Firma tvrdí, že mezi lety 2008 a 2023 byla systematicky znevýhodňována, protože Google upřednostňoval ve výsledcích vyhledávání svou vlastní službu na úkor konkurence.
Reakce Googlu: Odmítnutí a odvolání
Google rozsudek ostře odmítá. Podle jeho vyjádření firma již v roce 2017 upravila způsob zobrazení nákupních výsledků, aby byla konkurence lépe zastoupena. Podle společnosti se počet cenových srovnávačů, které využívají nově navržený reklamní modul „Shopping Unit“, zvýšil ze 7 na 1 550, a to bez zásahu Evropské komise.
Idealo: Tohle je jen začátek
Zakladatel Ideala Albrecht von Sonntag uvedl, že společnost bude pokračovat v právním boji: „Budeme dál bojovat – protože zneužívání trhu musí mít následky a nesmí se stát výdělečným obchodním modelem, který se vyplatí navzdory pokutám a kompenzacím.“
Graf GOOGL.US (D1)
Akcie společnosti Alphabet se aktuálně obchodují na ceně 278,40 USD, po několikatýdenním výrazném růstu. Cena zůstává výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (255,45 USD) i SMA 100 (225,04 USD), což značí silný býčí trend. Oba průměry míří strmě vzhůru a vytvářejí zdravou technickou základnu pro případné pokračování růstu. RSI se drží na hodnotě 60,7, tedy v pozitivním pásmu, ale bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
