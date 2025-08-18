Google navyšuje investici do TeraWulfu o 1,4 miliardy dolarů, podíl stoupne na 14 %

Společnost TeraWulf Inc., americký provozovatel nízkouhlíkové digitální infrastruktury, oznámila významné rozšíření svého datového centra Lake Mariner ve státě New York. Reaguje tak na rozhodnutí společnosti Fluidstack, poskytovatele cloudových AI řešení, která využila opci na rozšíření kampusu o novou budovu CB‑5 s výkonem 160 megawattů. Zahájení provozu je plánováno na druhou polovinu roku 2026.
Google prohlubuje svou angažovanost
Na podporu tohoto rozšíření poskytne Google dodatečné zajištění ve výši 1,4 miliardy dolarů, čímž se jeho celkový závazek zvýší na přibližně 3,2 miliardy dolarů. Výsledkem bude nárůst jeho majetkového podílu ve společnosti TeraWulf na přibližně 14 %, oproti původním 8 %. Za to získá Google právo koupit 32,5 milionu akcií společnosti TeraWulf.
Růst kapacity a potenciálu výnosů
Toto rozšíření navazuje na předchozí dohody, v jejichž rámci se TeraWulf zavázal dodat více než 200 MW kapacity pro Fluidstack. S budovou CB‑5 vzroste celková smluvní zátěž datového centra na zhruba 360 MW, což z Lake Mariner činí jeden z největších HPC kampusů v USA.
Finanční plány a reakce trhu
TeraWulf zároveň oznámil plán vydání konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 400 milionů dolarů se splatností v roce 2031, včetně opce na navýšení o dalších 60 milionů. Výnosy budou použity na rozšíření infrastruktury, transakce „capped call“ a obecné firemní účely.
Akcie TeraWulfu po zveřejnění zprávy prudce vzrostly – nejprve o téměř 60 % po původním oznámení dohody s Fluidstack, a následně o dalších 10–12 % po zprávě o navýšení podílu Googlu. Zdroj: xStation5
Význam a výhled
Tato událost potvrzuje přerod TeraWulfu z tradičního těžaře bitcoinu na klíčového hráče v oblasti vysokovýkonné výpočetní infrastruktury. Silnější partnerství s Googlem posiluje finanční pozici, snižuje rizika realizace a výrazně zvyšuje potenciál růstu.
