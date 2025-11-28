Google stahuje antimonopolní stížnost vůči Microsoftu poté, co EU spustila vlastní šetření

-
Google stáhl svou antimonopolní stížnost proti Microsoftu ve věci cloudových licencí poté, co EK zahájila vlastní šetření sektoru.
-
Evropská komise nyní zkoumá, zda by cloudové platformy jako Azure a AWS měly být označeny jako „gatekeepeři“ podle DMA — což by mohlo výrazně změnit tržní pravidla.
-
Hlavním sporným bodem je podle Google nespravedlivé licencování: zákazníci byli penalizováni, pokud chtěli používat Microsoft software mimo Azure, což znevýhodňovalo konkurenci.
-
Pokud EK zakročí, trh s cloudem v EU by mohl otevřít prostor pro menší poskytovatele a zvýšit konkurenční tlaky na ceny, přenositelnost licencí a interoperabilitu.
-
Společnost Google ve čtvrtek oficiálně stáhla svou antimonopolní stížnost podanou proti Microsoft ve věci cloudových licencí. Důvodem je nedávné rozhodnutí European Commission (Evropská komise, EK), která zahájila rozsáhlé šetření cloudových služeb — včetně Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS) — v rámci uplatnění pravidel nového zákona digitalního trhu, známého jako Digital Markets Act (DMA).
Google ve své komunikaci uvedl, že stížnost podal v roce 2024, aby upozornil „na nespravedlivé licenční praktiky“, které podle něj Microsoft používá k omezení konkurence v cloudu. Společnost tvrdila, že zákazníci jsou v podstatě „uzamčeni“ do Azure, protože přenesení licencí Windows Server či SQL Server na jiné cloudu — například Google Cloud nebo AWS — je nákladné, někdy až několikanásobně dražší než při použití Azure.
Stahování stížnosti ale neznamená, že Google zcela ustupuje. Podle firmy jde o strategický krok ve chvíli, kdy EK sama zahájila vlastní šetření cloudového sektoru. Google uvedl, že i nadále podporuje otevřený a konkurenceschopný trh s cloudovými službami v EU, Velké Británii a jinde.
Proč EK zasahuje
EK oznámila 18. listopadu 2025 zahájení tří tržních vyšetřování cloudových poskytovatelů. Dvě z nich mají posoudit, zda by služby jako Azure a AWS měly být označeny za „gatekeepery“ podle DMA — tedy jako klíčoví správci platformového přístupu, kteří podléhají přísným regulacím. Třetí přezkoumá, zda stávající regulace dostatečně řeší problémy, jakými jsou uzamykání zákazníků, omezená přenositelnost licence, nebo nekalé vázání služeb.
Podle EK existují obavy, že dominantní cloudové platformy díky silné pozici by mohly omezovat konkurenceschopnost, inovace a svobodu výběru pro evropské firmy a instituce. Proto zvažuje nová opatření, která by mohla změnit fungování cloudového trhu v EU.
Pro firmy a poskytovatele cloudu by případné rozhodnutí mohlo znamenat výrazné změny pravidel — například povinnost zajistit přenositelnost licence, zákaz vázání jiných produktů nebo větší transparentnost cen a podmínek.
Historie sporu
Siřší spor sahá do roku 2022, kdy skupina evropských poskytovatelů cloudu podala stížnost přes zastřešující organizaci CISPE, obviňující Microsoft z omezování licenční svobody. V roce 2024 Google podal vlastní stížnost, podle něj s vážnými dopady na flexibilitu a náklady pro evropské firmy.
Microsoft sice nabídnul určité ústupky a v některých případech změnil smluvní podmínky, ale podle kritiky stále uplatňuje licenční modely, které znevýhodňují konkurenční poskytovatele cloudu. To vedlo nejen Google, ale i další firmy k tlaku na regulaci.
Co to znamená pro trh
Stažení stížnosti může být pro trh signálem, že Google sází na silnější institucionální řešení — tedy že nechce řešení fragmentovat skrze jednotlivé žaloby, ale spoléhá na systémové zpřísnění regulací v rámci DMA a šetření EK. Pokud vyšetřování skončí označením Azure nebo AWS za gatekeepery, může to výrazně rozbít dosavadní strukturální výhody velkých cloudových hráčů, podpořit malé a střední poskytovatele, a zvýšit výběr i cenovou konkurenci pro evropské firmy.
Na druhou stranu: proces může trvat měsíce či roky, a obavy z omezování inovací nebo zvýšení cen zůstávají mezinárodně diskutovaným bodem.
