Tesla nabízí zkušební jízdy s FSD v Evropě, čeká na regulační souhlas

Tesla zahájila ukázkové jízdy FSD v Německu, Itálii a Francii, aby podpořila schvalovací proces v Evropě.
Systém FSD vyžaduje dohled řidiče a není plně autonomní, přestože jeho název může působit opačně.
Rozšíření FSD do Evropy je pro Teslu strategicky důležité vzhledem ke konkurenci a potenciálnímu růstu.
Regulátoři i odborníci vyzývají k opatrnosti a varují před falešnou důvěrou v technologii.
Společnost Tesla začala v Evropě – konkrétně v Německu, Itálii a Francii – nabízet ukázkové jízdy s technologií Full Self-Driving (FSD), kterou propaguje jako nejpokročilejší systém asistovaného řízení. Tento krok má podpořit snahy firmy o schválení systému regulátory na evropském trhu.
FSD (v Evropě označovaný jako „FSD (s dohledem)“) je již dostupný například v USA, Kanadě, Číně, Austrálii a na Novém Zélandu. Nyní Tesla doufá, že přesvědčí evropské úřady, že systém je bezpečný pro širší zavedení.
FSD umožňuje vozidlu řídit po zvolené trase, měnit jízdní pruhy, parkovat a reagovat na dopravní situace – za předpokladu, že řidič zůstává bdělý a připravený převzít řízení. Nabídka zkušebních jízd má sloužit jako demonstrační fáze před případným oficiálním schválením v jednotlivých zemích EU.
V Severní Americe mezitím Tesla uvedla verzi FSD v14, která podle uživatelů dosahuje lepší výkonnosti než předchozí generace – i když stále nejde o plně autonomní řízení.
Co FSD je – a co není
Navzdory názvu „Full Self-Driving“ nejde o plně autonomní systém. Jedná se o pokročilý asistenční systém, který řidiče podporuje v řízení, ale neumožňuje plně automatickou jízdu bez dohledu.
Systém dokáže řídit v pruzích, zvládat složité křižovatky a parkovat, avšak řidič musí být připraven kdykoli zasáhnout. Odborníci i regulátoři varují, že název „Full Self-Driving“ může být zavádějící a přispívat k falešnému pocitu bezpečí.
Některé studie ukazují, že důvěra řidičů v systém může být vyšší než jeho skutečné schopnosti, což zvyšuje riziko při neočekávaných situacích nebo v hustém provozu.
Strategický význam pro Teslu i evropské úřady
Pro Teslu představuje vstup FSD do Evropy zásadní krok – úspěch by mohl otevřít jeden z největších automobilových trhů na světě. Vzhledem k rostoucí konkurenci a zpomalujícímu růstu v jiných regionech se evropský trh může stát klíčovým.
Regulátoři mezitím využívají zkušební fázi jako příležitost sledovat chování systému v reálném provozu. Například nizozemský úřad RDW plánuje testování systému v únoru 2026, což ukazuje na postupný a obezřetný přístup evropských institucí.
Tesla navíc pokračuje ve vývoji – pracuje na nové generaci hardwaru „AI5“ a další vylepšení FSD mají být představeny v nadcházejících letech.
Kontext – důvěra veřejnosti a rizika
Debata kolem FSD ukazuje napětí mezi vizí téměř autonomní mobility a realitou provozu s lidskými řidiči, nepravidelnostmi a legislativními překážkami.
Zatímco někteří investoři vidí v FSD konkurenční výhodu Tesly, bezpečnostní experti upozorňují na nevyřešené problémy a nebezpečí při přeceňování schopností systému.
